清宮戲演古人陰險狡詐 北京故宮院長轟「文化垃圾」

北京故宮院長王旭東指部分清宮戲是文化垃圾，圖為清宮戲示意圖，並非被批評者。（圖：中天提供）

中國 影視業發達，其中以北京 故宮為舞台的清宮劇更是考究詳實，服化精美。但故宮博物院院長王旭東16日指出，有些清宮戲是「文化垃圾」，該下架就得下架。他不滿這些清宮劇只讓觀眾看到古人的陰險狡詐，沒有從歷史中汲取教訓，也沒有呈現出人性的美。

中國新聞網報導，中國記協16日在北京舉辦「故宮的傳承與發展」主題新聞茶座，王旭東以「共同守望人類的故宮」為題發表講座。

王旭東強調，故宮從過去的皇家 宮殿建築群，變為人民的博物館，要不斷發掘其中的多元文化價值，把對今天有借鑒和教育意義的價值呈現出來。

他稱有的民眾喜歡故宮的美，那他們就每天分享故宮的美照；有的喜歡故宮的歷史，他們就要發掘出其中的歷史真實性；有的喜歡故宮文物，他們就要探究古代能工巧匠在創造文物背後的科學性。希望這些價值也能夠通過影視、文學、動漫、遊戲、文創產品等體現出來。

在他看來，有些清宮戲，沒有給民眾帶來美的享受，沒有從歷史中汲取教訓，也沒有呈現出人性的美，反而是杜撰人性中的惡。讓觀眾好像只看到古人的陰險狡詐。這些文化污染、文化垃圾，該下架就得下架。

報導指出，每日參觀故宮的人數，由之前的8萬人降到4萬人。王旭東說，目前故宮每日預約觀眾數量是3萬人，上下午各1萬5千人。未來故宮每天預約觀眾數量會提升為4萬人，這是經測算後的故宮最佳承載量。人少了，可以真正靜下心來去感受。

2020年故宮有過一些嘗試，包括直播。王旭東認為用數字技術如何把學者的研究成果，變成觀眾能夠喜歡的另一種形式去呈現，這對故宮來說也是具有探索性的。線下接待量的減少更需要故宮加大數字化傳播的力度。