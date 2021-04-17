華為「天才少年」年薪百萬…「除了生孩子，什麼都會」

天才少年彭志輝。（取材自紫牛新聞）

90後的華為 天才少年彭志輝，近日因日本導演 竹內亮拍攝的紀錄片「華為的100張面孔」成為焦點。片中的彭志輝不僅寫代碼技術硬核，業餘時間搞科技小發明，更是繪畫、彈吉他、廚藝樣樣精通。另外，彭志輝還是一名B站知名UP主，曾因發布了一個獨立製作AI 小電腦的視頻暴紅。不少網友驚嘆「除了生孩子，還有什麼不會？」

彭志輝在彈吉他。（取材自紫牛新聞）

紫牛新聞報導，彭志輝本科和碩士就讀於電子科技大學，是2020年華為「天才少年」項目簽約成員中的一位，現在是華為上海支部AI研究所的一名技術研究人員。華為「天才少年」項目，是任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的項目。他們的入職工資都是按年度工資制度發放的，平均年薪100多萬至201萬。

彭志輝有多牛？他曾陸續發布可以打遊戲的充電寶、用螃蟹做的火星車、體感手環、精緻的透明顯示器等作品。他還做了一台外觀只有硬幣大小的AI小電視，但其實它是一台迷你小電腦，不僅可以當語音助手，還能處理實時圖像，甚至能當Web服務器。彭志輝表示，因為不滿意於目前市面上能買到的小型個人服務器的體積，所以就自己動手DIY了一個。

AI小電腦還有人臉檢測功能。（取材自紫牛新聞）

這個迷你小電腦從電路設計、結構設計、到PCB手工焊接、軟件和算法開發等都是他一個人完成的，「大概做了半年的時間，製作的過程裡涉及了從硬件到軟件的各個流程，就跟製造一款手機一樣。一般來說這是一整個團隊做的事，而我決定一個人把它做了出來。」彭志輝說。

報導指出，彭志輝從小到大都是個學霸，「我出生在一個普通的家庭，父母都是廚師，他們對我的教育算不上非常嚴格，只要我能保持很好的成績，他們也不管我打遊戲或者其他的愛好，所以我從小就比較習慣於自己規畫時間。」彭志輝認為，學習要有效率，首先要興趣驅動，其次是要做好時間規畫。

彭志輝設計製作的AI小電腦。（取材自紫牛新聞）

彭志輝表示，入職華為之前，有很多海外的公司向他拋去了橄欖枝，有些國內的企業開出的薪資待遇也很高。但為什麼選擇華為呢？「因為我來的時候，這邊總裁和我說，這裡有非常多的牛人，有跟我一樣的天才少年，也有很多行業領域內高級別的專家，這些都是讓我能夠繼續學習的保障。華為是一個很厲害的企業，我希望能在這裡虛心學習，也希望在這裡我能找到對未來技術探索的無限可能。」