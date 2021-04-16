Z字形斑馬線能防車禍？ 網友質疑功效

官方稱為降低交通事故的發生而設置了Z字形斑馬線。（取材自微博）

江蘇常州、浙江杭州等地出現一種Z字形斑馬線引發網友討論，有人認為，這種設計過馬路時更安全，值得推廣；也有人認為，直走更方便，不解為何要讓行人多走彎路。

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香港 01報導，據了解，這種斑馬線是透過設置隔離設施，令行人在斑馬線上的行進軌跡由直線變成Z字形，可強制行人觀察路面車輛狀況，亦令司機有更充裕的時間提前減速讓行。

不過事實上，馬路充斥不少司機盲點，比如路邊有障礙物或有同向車輛時，一旦突然有行人走過，司機會因視線受阻未能及時剎車，導致交通事故發生。

江蘇常州交警隊副大隊長表示，Z字形斑馬線讓原本並排停車的停止線，變成了依次遞減、台階式的停車線。正常的斑馬線都是直線，行人過馬路的速度比較快，尤其城市內電動車 較多，駛過時並不會減速觀察。當變成Z字形後，行人就需要在馬路中間轉彎，由於轉彎時行人面朝的方向剛好是來車的方向，因此可以清晰看到來車方向的車輛情況。

他介紹，Z字形的中間區域可以讓行人在過街時二次等候，當行人不能一次性通過馬路，就可以在中間區域等候。因此，Z字形斑馬線的確要「多走幾步路」，卻可有效減少交通事故的發生。