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17元吃海底撈 還抱怨服務變差…網友：刷新三觀

中國新聞組／北京16日電
當事人曬出的「只花17元就吃了海底撈」帳單顯示，點了四份清水鍋0元，一份撈派撈麵7元，一份自選小料10元，合計17元。（取材自每日經濟新聞）
當事人曬出的「只花17元就吃了海底撈」帳單顯示，點了四份清水鍋0元，一份撈派撈麵7元，一份自選小料10元，合計17元。（取材自每日經濟新聞）

海底撈是中國著名火鍋店，以服務周到聞名。日前有網友發帖稱自己花「17元（人民幣，下同，約2.6美元）吃海底撈」登上熱搜。有網友看到忍不住也去試試看，花了27元（約4美元）吃了一頓，卻表示「尷尬得不行」，而且服務員的態度不像平常那麼好。對於這樣「節儉」的行為，有網友吐槽，「簡直刷新三觀」。

每日經濟新聞報導，網路上有人稱自己花17元吃了一頓海底撈，並曬出的帳單顯示，點了四份清水鍋0元，一份撈派撈麵7元，一份自選小料10元，合計17元。

另一名網友忍不住帶孩子去體驗一把，稱自己點了四個清水鍋，半份粉絲，一個生雞蛋和一碗米飯，總共花費27元。

不過，該網友覺得用餐體驗「尷尬得不行」。雖然服務員送了油條和番茄、給孩子拿了玩具，但他認為「海底撈的服務好像沒那麼好了，食物是有送了，但是態度什麼的，讓我覺得很尷尬，等候美甲的時候他們也不上水」。

對此，佛山海底撈的工作人員表示，客人想怎麼消費，願意消費多少是他們的自由，客人只要進來了，都會接待的，「就算是一個人，只點了清水鍋和一兩樣喜歡的菜，我們也會正常服務，不會區別對待」。

被問到會不會擔心影響生意，該工作人員稱，「不管店裡生意好不好，只要客人來了，然後正常點菜，正常吃飯，我們都正常服務」，他還稱，後續也不會因此設置最低消費。

對於「17元吃海底撈」，有網友認為，「其實想消費多少海底撈有這樣的規則就是可以用的」、「什麼時候吃個17元的一頓飯就變成恥辱和要飯的了？」，不過真的有網友認為，「這種做法像是乞討一樣」。

帳單 中國 雞蛋

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