藥企「掐百姓脖子」壟斷藥價 央視批：重罰只是開始

老牌藥企揚子江藥業集團靠著板藍根發家，目前是中國藥業中的龍頭。（取材自觀察者網）

繼日前反壟斷大刀砍向電商 龍頭阿里巴巴後，藥業龍頭揚子江藥業集團，也難逃「反壟斷」制裁，外界預估反壟斷法適用的領域及產業將不斷擴大。央視評論指出，「藥企壟斷就是在掐老百姓脖子」，對揚子江藥業的重罰不是結局，是有意義的開始。

每日經濟新聞報導，市場監管總局表示，藥品價格關係國計民生，涉及減輕群眾就醫負擔、增進民生福祉等重大問題。

而揚子江藥業回應尊重決定，服從監管，接受教訓。目前已採取切實措施，嚴格按照要求進行全面深入整改。

外界預期反壟斷法適用領域及產業將會不斷擴大，市場監管總局認證監管司司長劉衛軍表示，將根據反壟斷法的規定，加大重大案件的查辦力度，充分發揮典型案件的引領示範指導作用，滿足廣大經營者對公平競爭環境的期望，切實保護廣大消費者的切身利益，增強監管的權威性。

揚子江藥業受罰的消息引起眾多網友讚賞，央視評論指出，做藥是良心活，藥品價格關係國計民生，涉及減輕群眾就醫負擔、增進民生福祉等重大問題。向虛高藥價宣戰一直是國家在推進的事，近年來出台的多個政策雖有效果，但無奈冰凍三尺，非一日之寒，要讓藥企回歸到正常的價格、質量、服務和品牌的競爭，還需持續重拳出擊，令其不敢再鋌而走險。

而在阿里巴巴受到反壟天價開罰之後，國家市場監管總局等部門召集34家互聯網平台公司開會。會後監總局公布了百度 、京東、滴滴、騰訊、拼多多、字節跳動等23家公司的聲明。聲明中承諾不實施不正當競爭行為、不實施「二選一」等等。當局表示，未來幾天他們還將集中公布更多企業的「依法合規經營承諾」，並請社會各界予以監督。