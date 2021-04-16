神預言？ 馬雲八年前曾說過：中國企業家沒一個善終

阿里巴巴集團創辦人馬雲在2013年曾表示，中國企業家確實沒有好下場。先前去年10月，馬雲公開批評中國金融體制後，曾一度消失長達3個月。（取材自微博）

中國 日前對阿里巴巴祭出天價182.28億人民幣的罰款，有分析稱這是中國當局對馬雲 出重拳，警告他要「聽話且不要亂講話」。有媒體翻出馬雲多年前說過「中國企業家沒有一個是善終的」對照，認為這是「預言成真」。另一句「我馬雲已經知道自己的結局了」如今聽來也令人唏噓。

阿里巴巴被重罰事件後，外界將焦點放在馬雲以及阿里巴巴的下一步該怎麼走。有媒體翻出了馬雲在多年前的談話，發現馬雲似乎早已預料到他和阿里巴巴如今的際遇。其中，馬雲在2013年曾透露「中國企業家沒有一個是善終的」，對照八年後的今天，有網民形容「細心極恐」，原來馬雲似乎早已「神預言」了自己的遭遇。

另據鳳凰周刊2018年一篇提及「馬雲的下場論」的報導，馬雲曾稱阿里是一個生態，不該叫做帝國。「帝國必須搶占，必須猛衝猛打。但那些所謂的帝國，有幾個有好下場的？」馬雲說他在努力，希望能成為國內這個時代，為數不多的頂尖企業家。只是在歷史上，先出頭的企業家，最終的結果，大多不理想。

在後來的一次訪談中，主持人又一次問到馬雲關於「企業家少有善終」的言論。馬雲說，沒有善終這句話，不是針對年輕人，而是針對身居高位的企業家說的。因為對於高位上的人來說，敬畏之心無比重要。「中國的企業家確實沒有好的下場。事實也是，歷史也是。而歷史不會因為今天而改變。」

「我馬雲已經知道自己的結局了，所以在對待這些天命、最終的結局的時候，也就放開了。幹唄，反正好壞也就是這個結局而已。」報導形容馬雲這番談話並非是一種悲觀，而更像是一種，知天命之後的樂觀與豁達。對於馬雲而言，知道結局無非爾爾，但還要去做，還要去幹。