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最熱五一長假倒數中… 機票預訂已達成去年25倍

中國新聞組／北京15日電
五一長假還剩幾周就到了，已經傳出機票、門票、租車等業務爆量的消息。圖為去年五一長假時，旅客在上海虹橋車站候車的畫面。（中新社資料照片）
五一長假還剩幾周就到了，已經傳出機票、門票、租車等業務爆量的消息。圖為去年五一長假時，旅客在上海虹橋車站候車的畫面。（中新社資料照片）

從5月1日到5日連休5天的五一長假即將到來，根據網路平台「攜程」、「去哪兒」統計，今年五一機票、酒店、門票、租車預訂量已大幅超越2019年同期。在因疫情悶了一年之後，中國今年可能迎來史上最火爆的一次「五一」出遊潮，出遊人次或將達到2億。

根據文化和旅遊部數據中心統計，今年清明節期間，國內遊達1.02億人次，年增144.6%，已經恢復至疫情前同期的94.5%。在疫情防控持續向好的前提下，上海、四川、鄭州等地紛紛推出取消景區限流政策。

紅星新聞報導，距離五一黃金周還有近三周的時間，攜程平台的各個業務大數據已經彰顯五一旅遊的爆發趨勢。去哪兒發布的數據顯示，今年五一假期機票預訂量已經大幅超過2019年同期，與2020年同期相比增長超過25倍；機票平均支付價格為924元，比2019年上漲超過2成。

截至4月14日，通過攜程預訂五一期間的機票、酒店、門票、租車的訂單量比較2019年同期，分別實現23%、43%、114%、126%的正向增長。

目前，五一假期期間多地部分航班經濟艙已售罄，上海、北京、三亞、廣州、成都、重慶、西安、廈門、杭州、深圳位列前十大出行目的地。機票經濟艙平均票價為1021元，超過2019年同期均價。

值得注意的是，連休5天的五一假期，有超7成人群選擇跨省旅遊，預訂五一出行的租車訂單比較2019年同期已達到126%的增長，其中近九成都是跨省需求，而三亞、成都、海口排名熱門目的地前三。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，早在春節期間，「五一」酒店預訂就出現明顯增長，原因在於大量抑制的出行需求沒有釋放。

蘭翔指出，雖然剛剛結束的三天清明假期已有很多民眾返鄉探親、出遊，但受限於假期時間較短，大部分旅客還是會選擇在「五一」假期出行。

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