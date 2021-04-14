茅台醫院招兵 醫師年薪60萬人民幣再供120平方米大屋

貴州茅台醫院將於2021年6月建成投用，目前正在大舉徵才。（取材自官網）

貴州茅台集團近日發布消息，指旗下位於貴州仁懷市的遵義醫科大學茅台醫院將於今年6月建成投用。香港 01報導，茅台醫院近幾年不斷招兵買馬，招聘條件盡顯土豪本色，擁有碩士及博士學歷會分別給予20萬元（人民幣．下同）、50萬元的「人才引進費」，主任醫師的年薪更高達60萬元。

報導指出，茅台醫院是要滿足員工及周邊地區群眾醫療保健需求，定位是三級甲等綜合醫院，規模床位有1000張，總投資 19億元。報導引述茅台醫院在2012年發布的招聘啟示，當時已提出會提供「人才引進費」，擁有碩士學位的人會有20萬元，擁有博士學位更有高達50萬元。

年薪方面，2012年的招聘啟示雖然僅稱不低於20萬元，但茅台醫院在2018年公布的具體薪資標準，就提到作為「學科帶頭人」的主任醫師，年薪將高達60萬元，副主任醫師則有50萬元。同時，茅台醫院會提供一間不小於120平方米的免費住房，以及提供配套科研經費。特殊人才經批准，甚至可再適當提高待遇。

此外，擁有高級職稱及高學歷的人才，茅台醫院亦會給予20萬元的「安家費」及30萬元的購房補貼，即使未購房之前，亦可免費入住醫院人才公寓，或者獲得不超過三年的房租補貼，最高為每月2000元。

報導稱，茅台醫院在2018年和2019年已舉辦三次大規模招聘活動，報名人數超過7000人，共聘用1023人。最新一次招聘活動，則是要招聘175名住院醫師、診斷醫師及康復治療師等。

報導特別提到，事實上茅台醫院主任醫師的年薪，與茅台集團的領導薪資水平已相差無幾。茅台醫院主任醫師僅比茅台集團黨委書記兼總經理李保芳的薪酬低約20萬元，甚至與與茅台集團總工程師王莉的年薪相差不到10萬元。