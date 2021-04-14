貴州男9歲截右腿 博士畢業發明智能假肢可爬山跳舞

孫小軍穿上了自己研發的假肢。（取材自紫牛新聞）

貴州小夥孫小軍他9歲時因故右腿不幸截肢，但他沒有放棄希望，刻苦學習成為博士後，研發智能電動假肢獨立行走、上下樓梯、爬山，甚至還圓了小時候踢球的夢想。

紫牛新聞報導，34歲的孫小軍出生於貴州省銅仁市石阡縣的一個小山村裡，9歲時在一次和小夥伴打球過程中，右腿踝關節不慎摔傷，只能拄拐，「當時我沒有在意，父母也沒錢給我治療。」沒想到小小的摔傷最終導致骨髓炎癌變，癌細胞已經擴散到膝蓋以上，最終整條右下肢被截掉。

截肢後的孫小軍很痛苦。為了讓兒子堅強起來，爸爸常常告誡他：「你現在做不了農活，只有好好讀書，才會有更好的生活，才能改變自己的命運。」

孫小軍在9歲時因意外事故右腿不幸截肢。（取材自紫牛新聞）

孫小軍說，「截肢以前我的成績一點都不好，可以說是同學眼中的差生，但後來，我把所有的精力都放到了學習上。2006年，我成功被華中科技大學材料科學工程學院錄取。」

在華中科技大學上學期間，孫小軍所學專業是材料成型及控制工程，他憑藉優異的成績成為了「學霸」，在大四時順利獲得了遠赴日本 東北大學交流學習的機會。

2010年，孫小軍進入到日本東京大學繼續深造，畢業後在日本第一次穿上了假肢，長時間使用假肢後，他發現傳統假肢會給腿部帶來不適感。「我自己是工程師，我就想著為什麼不能研究一個更加輕便、更加智能、更適合自己的假肢呢？」

2014年前後，他在索尼 公司從事Audio音響產品的設計開發工作，雖然每年能獲得令親戚朋友羡慕的收入，但並沒有機會研發假肢。於是，2015年10月，孫小軍從索尼公司辭職，回到東京大學攻讀博士學位，學的智能機械信息學專業，在人型機器人JSK實驗室開始了動力式智能電動假肢研發工作。

孫小軍說，因為擁有長時間使用傳統假肢的經歷，在智能電動假肢的研發過程中，孫小軍比常人擁有更多的親身體會。就這樣，孫小軍以假肢用戶、開發者和創業者三種身分決心改變傳統的假肢行業。他在深圳成立了專門研究智能電動假肢的深圳健行仿生技術有限公司，設計出的動力式智能電動假肢。

據孫小軍介紹，他和團隊成員所研發的動力式智能電動假肢，利用機器人技術，通過感測器感知用戶的意圖，然後在適當的時間提供恰當的助力，「簡單來說就是在傳統的假肢上添加了『肌肉 』，有了肌肉後，就可以做很多事情。」

孫小軍穿上自己研發的智能電動假肢後，不僅能夠像正常人一樣行走，還能夠爬山、跳舞，甚至圓了自己小時候的踢球夢。