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「錢沒花完、老天不收」 湖南老董吐槽醫師…5天後猝逝

中國新聞組／北京14日電
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）

湖南株洲一間房地產公司的董事長游偉，上周二（6日）發布朋友圈稱，其到醫院檢查身體，醫生向他表示若不住院會隨時猝死；但他當場拒絕住院，因為錢還沒花完、妻女還年輕，「老天爺不收的」。然而，游偉隔了5天傳出猝死，其公司翌日也證實他已離世。

根據網傳截圖，游偉於4月6日發布朋友圈稱，自己當天凌晨12時進醫院檢查，醫生說「不住院隨時猝死」。他簽署了拒絕住院的聲明，並稱「醫院還是不進好，一進就說要馬上住院」、「錢還沒花完，事還沒做完，女兒還小，老婆還年輕，老天爺不收的」。

其朋友圈附上的檢查報告單照片顯示，他存在「竇性心律、T波異常（可能是前側壁心肌缺血）」、「異常心電圖」等情況。

據南方都市報報導，游偉生前任職的株洲市中偉房地產經紀有限公司，一名高管於游偉猝死隔天證實消息屬實。對於游偉個人朋友圈的發文以及網路爭議，該名高管哽咽稱，事發突然，當晚公司剛開完多個相關會議，目前不便對外透露過多消息。

此事也引發網友對心源性猝死的討論，有人在微博發文提醒，只要出現不適就要及時就醫，「不論男女，胸痛、呼吸急促、左手臂痛、惡心嘔吐、下頜痛都應注意，特別是胸痛合併左肩臂放射性疼痛，心梗的標誌症狀，多給醫生描述下症狀。」也有網民表示，看病應該尊重醫生的意見，不要擅自做決定。

醫師在診斷書上載明「拒絕住院」。（取材自南方都市報）
醫師在診斷書上載明「拒絕住院」。（取材自南方都市報）

猝死 房地產 微博

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