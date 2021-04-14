我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

全球40歲以下白手起家富豪 中國新增19人超越美國15人

中國新聞組／北京14日電
抖音創始人張一鳴。（取材自百度百科）
抖音創始人張一鳴。（取材自百度百科）

胡潤研究院13日發布2021全球白手起家40歲以下富豪榜，美國以31人居首，中國30人緊隨在後；但中國首度進榜的富豪則以19人超過美國的15人。頭兩名依序是臉書創辦人查克柏格和抖音創始人張一鳴。

根據微信公眾號「胡潤百富」，胡潤研究院發布「2021胡潤全球白手起家U40富豪榜」，列出了全球一共79名40歲以下、白手起家的身價10億美元(約65.44億人民幣)企業家，比2020年多26人，總財富達人民幣3.4兆元。

中國和美國2020年都各增加了11名符合上述條件的富豪，美國以31人居全球之首，中國30人緊隨其後，兩國一共占去近八成的白手起家年輕富豪；而排行第三的印度僅有四人。

榜上前六名有四人是來自中國。以人民幣計算，榜單上的首富是查克柏格，達6530億元；排行第二的是張一鳴的3500億元，比2020年增加2500億元。

「快手」創始人程一笑。（取材自百度百科）
「快手」創始人程一笑。（取材自百度百科）
「快手」創始人宿華。（取材自百度百科）
「快手」創始人宿華。（取材自百度百科）

隨著短影音平台「快手」上市，其創始人─39歲的宿華和36歲的程一笑，首次進入這一富豪排行榜，且高居第三、四名；排行第六的則是課外輔導機構「學而思」創始人張邦鑫。

今年榜單上增加了45名新面孔，為歷年最多。其中19人來自中國，美國15人，英國3人，新加坡、澳洲、德國和印度各兩人。

以城市來看，北京增加6人至17人，首次超過舊金山成為全球最成功40歲以下企業家之都；舊金山增加五人，以16人排名第二；深圳保持第三，有四人。

這項富豪榜的財富數字是根據胡潤研究院今年發布的全球富豪榜，計算日期至2021年1月15日。這是胡潤研究院第六年發布榜單。

中國 美國 舊金山

上一則

港府：號召投廢票、不投票可囚3年 發傳單電郵也違法

下一則

妻5年4提離婚 夫恐嚇：誰判決離婚就跟誰沒完

延伸閱讀

福島核廢水排入海 環時批：日美雙簧令人不齒

福島核廢水排入海 環時批：日美雙簧令人不齒
副國務卿薛曼提名過關 主張與中競爭對抗 5年前曾訪台

副國務卿薛曼提名過關 主張與中競爭對抗 5年前曾訪台
「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會

「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會
金融時報：美國可能將台灣列為匯率操縱國

金融時報：美國可能將台灣列為匯率操縱國

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見