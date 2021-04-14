全球40歲以下白手起家富豪 中國新增19人超越美國15人

抖音創始人張一鳴。（取材自百度百科）

胡潤研究院13日發布2021全球白手起家40歲以下富豪榜，美國 以31人居首，中國 30人緊隨在後；但中國首度進榜的富豪則以19人超過美國的15人。頭兩名依序是臉書創辦人查克柏格和抖音創始人張一鳴。

根據微信公眾號「胡潤百富」，胡潤研究院發布「2021胡潤全球白手起家U40富豪榜」，列出了全球一共79名40歲以下、白手起家的身價10億美元(約65.44億人民幣)企業家，比2020年多26人，總財富達人民幣3.4兆元。

中國和美國2020年都各增加了11名符合上述條件的富豪，美國以31人居全球之首，中國30人緊隨其後，兩國一共占去近八成的白手起家年輕富豪；而排行第三的印度僅有四人。

榜上前六名有四人是來自中國。以人民幣計算，榜單上的首富是查克柏格，達6530億元；排行第二的是張一鳴的3500億元，比2020年增加2500億元。

「快手」創始人程一笑。（取材自百度百科） 「快手」創始人宿華。（取材自百度百科）

隨著短影音平台「快手」上市，其創始人─39歲的宿華和36歲的程一笑，首次進入這一富豪排行榜，且高居第三、四名；排行第六的則是課外輔導機構「學而思」創始人張邦鑫。

今年榜單上增加了45名新面孔，為歷年最多。其中19人來自中國，美國15人，英國3人，新加坡、澳洲、德國和印度各兩人。

以城市來看，北京增加6人至17人，首次超過舊金山 成為全球最成功40歲以下企業家之都；舊金山增加五人，以16人排名第二；深圳保持第三，有四人。

這項富豪榜的財富數字是根據胡潤研究院今年發布的全球富豪榜，計算日期至2021年1月15日。這是胡潤研究院第六年發布榜單。