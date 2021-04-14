阿里巴巴成警示 網路平台業限期整改 不准強迫「2選1」

中國 國家市場監管總局會同「中央網信辦」、稅務總局13日召開互聯網平台企業行政指導會，要求充分發揮阿里巴巴案警示作用，各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，國家市場監管部門將組織對平台整改情況進行跟蹤檢查，整改期後若再發現平台強迫實施「二選一」（要求商家只在單一平台上架）等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

中央社報導，在阿里巴巴整改告一段落後，官方的監管大刀並未立即砍向下一家企業，而是採取「殺雞儆猴」策略。歷時近半年的平台經濟「反壟斷」似乎暫告段落，但網路野蠻生長時代已告終。

澎湃新聞報導，三部門要求充分發揮阿里案警示作用，明確提出互聯網平台企業要知敬畏守規矩，限期全面整改問題，建立平台經濟新秩序。

據了解，愛奇藝、百度 、貝殼找房、滴滴、當當網、多點、京東、快手、美團、每日優鮮、奇虎360、58同城、新浪微博、字節跳動、嗶哩嗶哩、叮咚買菜、餓了麼、國美、盒馬生鮮、拼多多、攜程、小紅書、閱文、蘇寧易購、阿里巴巴、唯品會、騰訊等34家互聯網平台企業代表，以及北京 、上海、江蘇、浙江、廣東、深圳等地市場監管局有關負責人參加會議。

會議指出，中國平台經濟整體態勢向好，但依法規範刻不容緩。包括強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶占「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視「假冒偽劣」、「資訊洩露」及實施涉稅違法行為等問題，必須嚴肅整治。

會議要求，各平台要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開「依法合規經營承諾」，接受社會監督。若再發現平台企業有強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

據報導，過去十多年，中國網路企業的飛速發展，很大程度受益於少有監管的「野蠻生長」環境。而在這樣的環境告終後，如何在「強監管」下持續激發企業的創造力，則是北京當局要面對的新問題。