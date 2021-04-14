中300萬人口以下城市擬開放落戶 大城人數恐大爆炸

國家發改委13日提出，城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落戶限制政策。有觀點認為，這一決定勢必引起大量人口流動，大城市人口數量有望再攀高峰。圖為南京一所高校新生參加開學典禮。(中新社)

國家發改委13日提出，城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落戶限制政策，有序放開放寬城市落戶限制。有觀點認為，這一決定勢必引起大量人口流動，大城市人口數量有望再攀高峰。

中新社官微「國是直通車」報導，據中國 統計年鑑數據，「十三五」時期，全國有超過1億非戶籍人口在城市落戶。2020年國民經濟和社會發展統計公報顯示，2020年末，中國常住人口城鎮化率超過60%。

城市人口將迎來大爆炸嗎？大量的人口流入，會給城市帶來什麼影響？

報導指出，多個城市計畫邁入千萬級人口行列。如南京市、濟南市提出，「十四五」時期，南京目標常住人口突破1000萬。青島市「十四五」規畫綱要提出，到2025年，常住人口達到1100萬人。

但報導說，一些城市人口不增反降。目前中國的收縮型城市主要出現東北、西北地區，以東北地區最為典型。這些城市因資源枯竭、產業變遷、地理偏遠、被動虹吸等原因，人口逐漸減少。

隨著城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落戶限制政策，城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件全面放寬，獲得大城市戶籍不再是難題，中小城市的收縮狀態將更為嚴峻。

報導說，到底該擴張還是該收縮？需要明確的是，城市人口並非多多益善，城市收縮並不總是壞事。有人口流入，自然就有人口流出，這是勞動力自動優化配置的結果。

當前，多數城市強化人口發展戰略地位，通過適度擴張，刺激經濟發展，取得了良好的效果。其中也不乏一些收縮型城市，儘管人口減少卻並未導致經濟衰退。

分析人士指出，城市人口規畫應變被動為主動，根據自身優勢特色、發展定位決定該擴張還是該收縮，盲目引導人口流動並不能真正解決城市存在的問題。