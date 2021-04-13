杭州男一手開車一手抓蛇頭 嚇壞收費員

SUV駛進收費站時，駕駛一手握方向盤一手抓著蛇頭。（視頻截圖）

浙江杭徽高速上，日前一輛SUV駛進玲瓏收費站，收費員正準備示意司機支付通行費，沒想到對方急急忙忙地說：「我手上有條蛇，稍等一下，我先到外面把它放生掉」。收費員見他一手握著方向盤，另一隻手抓著蛇頭，便指示他，「先開到外廣場去，回來再補繳通行費」。

錢江晚報報導，當事司機鄭師傅說，「想起那事，我現在都還有點發抖」。他說，自己從事綠化工程工作，前一晚山上下著雨，溫度也很低，他工作的時候，車停在路邊，車門半開著，裡面開了暖氣，那條蛇或許是這時候上了車。

他接著說，結束工作後，他開車返家。一開始車裡也沒有什麼異響，直到要下玲瓏收費站匝道的時候，前擋風玻璃上，有個長條狀的東西在動，還有個蛇頭在搖搖晃晃。

鄭師傅說，他當場就嚇到腿軟了。「不知道這條蛇是什麼時候爬上了儀表盤，當時腦子裡幾乎一片空白，車速又很快，現在想想，要是沒控制住情緒一把方向，可能就悲劇了」。

好在鄭師傅心理素質了得。他說，發現這條蛇的時候，距離收費站匝道很近了，自己眼疾手快，右手握緊方向盤，左手抓住了蛇頭，「那個時候也不管是不是毒蛇了，蛇頭抓住，蛇身就卷在我胳膊上」。

在收費站外廣場，鄭師傅立即停車，把蛇扔進了一旁綠化叢中。他表示當時很害怕，也沒分辨是什麼蛇，目測這條蛇至少一米多長，大概有兩斤重，身上是花色。路人說，看上去像菜花蛇 ”

鄭師傅說，「我現在開車前，還要習慣性看一下車窗前有沒有異物」；收費員也坦言，「從業十幾年，從來沒聽說過能邊開車邊抓蛇頭的事情」。