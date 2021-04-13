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樂山「靈寶塔」雪糕火了 3天賣出4500套

中國新聞組／北京13日電
15元一支的「靈寶塔」雪糕，「塔身」每層還開小窗。（取材自成都商報）
15元一支的「靈寶塔」雪糕，「塔身」每層還開小窗。（取材自成都商報）

「雪糕再舉高一點，好了，真的和後面的靈寶塔一模一樣誒。」在剛剛過去的周末，跟朋友一起來樂山大佛景區遊玩的劉妍，興奮地拍照打卡，她手上拿的，是大佛景區的文創新「網紅」──「靈寶塔」雪糕。仿靈寶塔的密簷式磚塔造型，「塔身」每層還開有小窗，這樣一款雪糕在景區內人氣急劇上升。據了解，僅在清明小長假3天期間就賣出約4500套。

成都商報報導，「太可愛了，我都捨不得下口吃了。」被劉妍舉在手中的這款文創雪糕，看上去非常立體，說它是一個迷你版的靈寶塔也不為過。

據報導，「靈寶塔」雪糕自去年10月開始試銷售，定價為一支人民幣15元（約2.3美元），共有牛奶、草莓、咖啡三種味道，「從試銷售的情況看，銷量很不錯。」樂山大佛旅投集團市場部負責人楊定佳說，在今年春節黃金周與清明小長假期間，「靈寶塔」雪糕正式亮相大佛景區就受到了廣大遊客的熱捧，在清明小長假銷售量達到了約4500套，「隨著氣溫升高，預計『靈寶塔』雪糕的市場銷量還將會呈增長態勢。」

楊定佳透露，目前該款文創雪糕僅在樂山大佛景區核心景區內銷售，但隨著天氣和旅遊市場的回暖，其銷售面將進一步擴大，「五一」假期前，嘉定坊、嘉州長卷、上中順街區等景點都會有專門售賣點。

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