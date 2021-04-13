健身中心亂象多 髮型師、廚師速成當教練 猛認學員當姐

有些健身中心為吸引消費者辦卡買課，套路百出。圖為示意圖。（中新社）

新華社日前刊文介紹了健身 中心的執業亂象，指一些健身中心為吸引消費者辦卡買課，套路百出，令人防不勝防；年卡費動輒數千甚至上萬元（人民幣，下同約200至2000美元 ），私教課價格更高。更令人匪夷所思是，這些教練當中有許多並非專業出身，而是由髮型師、廚師等轉行，甚至有男教練為了與女學員拉近距離，認了十多人做「乾姐姐」。

香港 01引述報導稱，近年來，一些「90後」被身邊人影響，加上微博、抖音 等社交平台，百萬人追蹤的「健身網紅」不在少數，於是投入健身。

由於競爭日趨激烈，健身中心也千方百計地推銷課程，這些教練會為到訪者做高強度的「體能測試」，讓學員身體感到不適，再添油加醋稱其身體狀況很差，「還不如50歲的老頭」，告知其健身的急迫性，最後「忽悠」其買下數千元的私教課程。

報導指出，在學員表示沒帶錢時，教練甚至會提出抵押隨身物品等替代方案，有女學員就將結婚戒指押下來，結果令丈夫大發雷霆，到健身室大鬧一場。而也有健身中心靠「壯漢」教練圍堵顧客，以極差的態度來硬銷課程，讓學員逼不得已支付兩個月薪水。

報導指，一些健身室還會向教練收取「保證金」，未能完成業績就要沒收。還有健身室規定，未能完成業績者要罰吃辣椒、芥末、檸檬，甚至遭受辱罵、剃頭等羞辱。

業內人士還透露，為留住客戶，健身房還會運用一些「潛規則」，例如將學員安排給異性教練，甚至鼓勵教練打感情牌，「像談戀愛一樣維護學員」。有男教練便認了十幾個學員做「乾姐姐」，還有教練對客戶有求必應，陪他們聊天、吃飯、逛街。一旦將課程售出後，教練承諾的詳細訓練計畫便成了空談。

報導亦提及健身教練的入行門檻相當低：相當一部分教練都是經過兩三個月培訓就上崗，有的甚至「一周速成」。有的教練一兩個月前還是髮型師、廚師，有的是在街上派單張的，教練專業性不足會給健身者的健康、安全帶來隱患。