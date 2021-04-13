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江綿恆心腹 前上海「三非市長」楊雄辭世

中國新聞組／上海13日電
上海前市長楊雄12日辭世。（取材自上觀新聞）
上海前市長楊雄12日辭世。（取材自上觀新聞）

上海前市長楊雄因病醫治無效，12日零時20分在上海華山醫院逝世，享年68歲。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》12日下午6時發布消息稱，「中國共產黨的優秀黨員、忠誠的共產主義戰士，第13屆全國政協常委、外事委員會副主任，中共上海市委原副書記、上海市原市長楊雄同志因病醫治無效，於2021年4月12日零時20分在上海華山醫院逝世，享年68歲。」

香港媒體報導，在上海近20年的歷任市長中，楊雄的知名度最低，也開創了「三非」（非中委、非候補中委、非中紀委）幹部出任上海市長的先例。他當年的上任是爆出冷門，卸任後的職務也是歷任上海市長最低的，只是全國人大專門委員會的副主任，去世時的職務僅是全國政協常委。之前幾任市長江澤民、朱鎔基、黃菊、陳良宇、韓正都高升為政治局委員、市委書記，楊雄成為30多年來沒有高升為國家領導人的上海市長。

據報導，楊雄還被指是前中共總書記江澤民長子江綿恆的心腹。江澤民任上海市委書記時，楊雄是其部下。此前有媒體引述消息指出，楊雄擔任上海市長得益於「二江」，即江澤民和江綿恆。還有傳聞，楊雄是上海檯面上的市長、江綿恆是地下市長，而且檯面上的市長對地下市長言聽計從。

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