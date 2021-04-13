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樂視網10年財務造假被罰款2.4億 賈躍亭也逃不過

記者蔡敏姿／綜合報導
樂視網。（中通社）
樂視網。（中通社）

債台高築下市的中國影音串流平台樂視網12日公布，公司2007年至2016年連續十年財務造假等因素，北京證監局對樂視網合計罰款人民幣2.4億元（約美3664萬美元），對樂視網實際控制人賈躍亭罰款人民幣2.4億元。

每日經濟新聞報導，樂視網公告指出，12日收到北京證監局送達的行政處罰決定書，經查明，樂視網於2007年至2016年財務造假，其報送、披露的申請首次公開發行股票並上市文件及2010年至2016年年報存在虛假記載。

不僅如此，樂視網還未按規定披露關聯交易、未披露為樂視控股等公司提供擔保事項、未如實披露賈某芳、賈躍亭向上市公司履行借款承諾的情況。北京監管局認為，樂視網2016年非公開發行股票行為構成欺詐發行。樂視網合計被罰款人民幣2.4億元，對賈躍亭合計罰款人民幣2.4億元

新浪財經報導，樂視網成立於2004年11月，2010年8月12日在創業板上市，曾是唯一一家在中國上市的視頻網站，也是最早宣布盈利的視頻網站。最輝煌的2015年，樂視網市值一度達到人民幣1500億元（約229億美元）。

2017年，賈躍亭的樂視非上市體系陷入資金鏈危機，上市公司樂視網受到波及。由於2018年、2019年連續兩年歸屬於上市公司股東的期末凈資產為負值，樂視網從創業板退市。2020年7月20日，樂視退最後一個交易日平收，人民幣0.18元。

對此，有中國網友抨擊，樂視網和賈躍亭連續做假帳10年，監管機構才發現，「難道是在睡覺」；也有網友說，由於賈躍亭人在美國，罰再多也沒用。

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