中國反壟斷下一刀 砍殺熟？誰挨刀？

中國 市場監管局以反壟斷監的名義，向阿里巴巴開出巨額罰單，引來市場熱烈的討論，各方最為關注的，是還有沒有下一刀，下一刀砍向誰。有分析認為，這次以反壟斷監管名義砍出的第一刀，指向的是「二選一」，下一刀要砍的是另一熱點，即「大數據殺熟」，至於哪間公司來挨刀，則是四選一得猜。

阿里巴巴挨下的反壟斷監管第一刀，價值人民幣182億元，市場人士開玩笑說是醫藥費，公家醫院給看了病開了藥，總得付錢，貴是貴了點，但總比直接「伏誅」要好。所以阿里之外的各家互聯網公司，目前開始自己把脈提前問醫服藥。現在引起熱議的是有沒有第二刀，第二刀砍向誰。

有分析認為，阿里巴巴被砍了反壟斷第一刀，有特定的導火線。至少當局為彰顯其反壟斷的規範化、日常化，也要砍出第二刀，一旦當局祭出第二刀，不見得如阿里巴巴般有預定目標，而是會走「問題導向」之路，除了阿里巴巴的「二選一」問題，還有一個被點了名的問題，叫「大數據殺熟」。

說被點了名，是今年2月中國國務院 反壟斷委員會制定出一個專門的「平台經濟領域的反壟斷指南」，其中有兩個問題是直接點了名的，一個就是「二選一」，另一個就是「大數據殺熟」，且已經明確相關行為是否構成壟斷行為的判斷標準。

所謂「二選一」，大意是說電商 平台要家只能選用一個，是平台對商家的構成濫用市場支配地位限定交易行為，而「大數據殺熟」，則是針對使用平台的消費者，平台可能構成濫用市場支配地位差別待遇行為，按當局的說法，是民眾反應強烈的問題。

什麼是「大數據殺熟」呢，首先得看「殺熟」。中國是個熟人社會，一是社會信任度不高，民眾不信契約只信熟人；二是這個社會按規則的不多所以辦事不易，於是普遍認定熟人好辦事。「殺熟」這種事是跟熟人社會伴生而來，越是熟人越要坑你，這就叫「殺熟」。進入市場經濟後，「殺熟」就愈演愈烈，連最現代化的電商平台也要「殺熟」而且用的刀是大數據。

所謂「大數據殺熟」，說簡單點就是電商平台利用大數據來判別目標用戶或消費者，同樣的服務和產品，用不同的價格賣給不同的用戶。在經濟學上，這種行為叫「價格歧視」。由於電商平台是利用其對大數據的壟斷，透過「殺熟」來實現其利潤的最大化，所以也是反壟斷的監管目標。

互聯網公司或電商平實施「大數據殺熟」，主要條件是其有能力了解每個消費者的購買意願和能力，同時消費者之間被彼此區隔的，無從得知標準定價。而在中國市場狀況下，消費者處於弱勢地位或投訴無門。目前揭露出的「大數據殺熟」問題，典型的是同一產品或同一服務，還可能是同地、同時搜索，老用戶顯示的價格會比新用戶更高，平台還會以用戶手機的品牌貴賤來區別定價。

由於中國電商平台已有 「看客殺雞」的習慣，消費者在各類媒體上的討伐之聲又此起彼落，當局除了對巨額罰金有實質需要，在經濟困局中和力圖振興消費時也有收穫民意的需要，於此相信再一刀砍向「大數據殺熟」不會太久。