我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

中國反壟斷下一刀 砍殺熟？誰挨刀？

香港特派員 李春

中國市場監管局以反壟斷監的名義，向阿里巴巴開出巨額罰單，引來市場熱烈的討論，各方最為關注的，是還有沒有下一刀，下一刀砍向誰。有分析認為，這次以反壟斷監管名義砍出的第一刀，指向的是「二選一」，下一刀要砍的是另一熱點，即「大數據殺熟」，至於哪間公司來挨刀，則是四選一得猜。

阿里巴巴挨下的反壟斷監管第一刀，價值人民幣182億元，市場人士開玩笑說是醫藥費，公家醫院給看了病開了藥，總得付錢，貴是貴了點，但總比直接「伏誅」要好。所以阿里之外的各家互聯網公司，目前開始自己把脈提前問醫服藥。現在引起熱議的是有沒有第二刀，第二刀砍向誰。

有分析認為，阿里巴巴被砍了反壟斷第一刀，有特定的導火線。至少當局為彰顯其反壟斷的規範化、日常化，也要砍出第二刀，一旦當局祭出第二刀，不見得如阿里巴巴般有預定目標，而是會走「問題導向」之路，除了阿里巴巴的「二選一」問題，還有一個被點了名的問題，叫「大數據殺熟」。

說被點了名，是今年2月中國國務院反壟斷委員會制定出一個專門的「平台經濟領域的反壟斷指南」，其中有兩個問題是直接點了名的，一個就是「二選一」，另一個就是「大數據殺熟」，且已經明確相關行為是否構成壟斷行為的判斷標準。

所謂「二選一」，大意是說電商平台要家只能選用一個，是平台對商家的構成濫用市場支配地位限定交易行為，而「大數據殺熟」，則是針對使用平台的消費者，平台可能構成濫用市場支配地位差別待遇行為，按當局的說法，是民眾反應強烈的問題。

什麼是「大數據殺熟」呢，首先得看「殺熟」。中國是個熟人社會，一是社會信任度不高，民眾不信契約只信熟人；二是這個社會按規則的不多所以辦事不易，於是普遍認定熟人好辦事。「殺熟」這種事是跟熟人社會伴生而來，越是熟人越要坑你，這就叫「殺熟」。進入市場經濟後，「殺熟」就愈演愈烈，連最現代化的電商平台也要「殺熟」而且用的刀是大數據。

所謂「大數據殺熟」，說簡單點就是電商平台利用大數據來判別目標用戶或消費者，同樣的服務和產品，用不同的價格賣給不同的用戶。在經濟學上，這種行為叫「價格歧視」。由於電商平台是利用其對大數據的壟斷，透過「殺熟」來實現其利潤的最大化，所以也是反壟斷的監管目標。

互聯網公司或電商平實施「大數據殺熟」，主要條件是其有能力了解每個消費者的購買意願和能力，同時消費者之間被彼此區隔的，無從得知標準定價。而在中國市場狀況下，消費者處於弱勢地位或投訴無門。目前揭露出的「大數據殺熟」問題，典型的是同一產品或同一服務，還可能是同地、同時搜索，老用戶顯示的價格會比新用戶更高，平台還會以用戶手機的品牌貴賤來區別定價。

由於中國電商平台已有 「看客殺雞」的習慣，消費者在各類媒體上的討伐之聲又此起彼落，當局除了對巨額罰金有實質需要，在經濟困局中和力圖振興消費時也有收穫民意的需要，於此相信再一刀砍向「大數據殺熟」不會太久。

電商 中國 國務院

上一則

樂山「靈寶塔」雪糕火了 3天賣出4500套

下一則

江綿恆心腹 前上海「三非市長」楊雄辭世

延伸閱讀

阿里巴巴被重罰後 螞蟻集團再遭約談 提5項整改方案

阿里巴巴被重罰後 螞蟻集團再遭約談 提5項整改方案
華為打造子品牌 將推「華為inside」智慧汽車

華為打造子品牌 將推「華為inside」智慧汽車
利空出盡？阿里巴巴不打算就處罰上訴 股價狂升9%

利空出盡？阿里巴巴不打算就處罰上訴 股價狂升9%
反壟斷執法常態化 重罰阿里後…下一個騰訊？

反壟斷執法常態化 重罰阿里後…下一個騰訊？

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓