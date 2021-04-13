天價罰單後監管未收手 螞蟻三度被約談 5大整改出爐
一如早前傳聞，中國電商龍頭阿里巴巴旗下網路金融服務公司螞蟻集團與監管機關達成協議，螞蟻集團將整體轉型為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全數納入金融控股公司接受監管。同時將糾正支付業務不正當競爭行為，切斷支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接。
今年1月底、2月初，外媒就相繼報導，中國金融監理部門要求螞蟻集團必須整體轉型為金融控股公司，以接受更嚴格的資本約束與監理，螞蟻集團也已提交重組計畫。
繼去年12月26日二度遭約談後，中國人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局等金融管理部門12日再次聯合約談螞蟻集團。中國官方和螞蟻集團隨後發布的新聞稿，證實早前外媒相關報導。
兩天前，阿里巴巴才被中國官方以違反「反壟斷法」為由，重罰人民幣182.28億元（約27.83億美元）。
根據中國人行官網發布的新聞稿，人行副行長潘功勝表示，去年底四部門聯合監管約談後，螞蟻集團就建立專門團隊，積極開展整改工作。
潘功勝指出，螞蟻集團整改內容主要包括五方面：
一、糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給予消費者更多的選擇權，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。
二、打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。
三、螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。
四、嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。
五、管控重要基金產品流動性風險，主動壓降「餘額寶」餘額。
潘功勝強調，不能使科技成為違法違規行為的「保護色」。對於網路金融業務，中國將堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。同時防止市場壟斷，保障數據產權及個人隱私。
螞蟻集團隨後也發布新聞稿表示，螞蟻集團將整體申設金融控股公司，實現金融業務全部納入監管，同時支付業務將回歸支付本源，並申設個人徵信公司，依法持牌、合法合規經營個人徵信業務。
螞蟻集團並承諾，將把旗下網路消費信貸產品「花唄」及網路貸款服務「借唄」，全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務。
此外，在阿里巴巴遭「反壟斷」重拳打擊後，官方並未打算收手。路透報導，中國國家市場監督管理總局將擴編，在目前40人的基礎上再增加20至30人。同時，還將大幅提高違反壟斷的罰金。
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