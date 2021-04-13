天價罰單後監管未收手 螞蟻三度被約談 5大整改出爐

中國官方12日再約談螞蟻集團，提出糾正支付業務不正當競爭行為等五大整改內容。 （美聯社）

一如早前傳聞，中國 電商龍頭阿里巴巴旗下網路金融服務公司螞蟻集團 與監管機關達成協議，螞蟻集團將整體轉型為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全數納入金融控股公司接受監管。同時將糾正支付業務不正當競爭行為，切斷支付寶 與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接。

今年1月底、2月初，外媒就相繼報導，中國金融監理部門要求螞蟻集團必須整體轉型為金融控股公司，以接受更嚴格的資本約束與監理，螞蟻集團也已提交重組計畫。

繼去年12月26日二度遭約談後，中國人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局等金融管理部門12日再次聯合約談螞蟻集團。中國官方和螞蟻集團隨後發布的新聞稿，證實早前外媒相關報導。

兩天前，阿里巴巴才被中國官方以違反「反壟斷法」為由，重罰人民幣182.28億元（約27.83億美元）。

根據中國人行官網發布的新聞稿，人行副行長潘功勝表示，去年底四部門聯合監管約談後，螞蟻集團就建立專門團隊，積極開展整改工作。

潘功勝指出，螞蟻集團整改內容主要包括五方面：

一、糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給予消費者更多的選擇權，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二、打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。

三、螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

四、嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。

五、管控重要基金產品流動性風險，主動壓降「餘額寶」餘額。

潘功勝強調，不能使科技成為違法違規行為的「保護色」。對於網路金融業務，中國將堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。同時防止市場壟斷，保障數據產權及個人隱私。

螞蟻集團隨後也發布新聞稿表示，螞蟻集團將整體申設金融控股公司，實現金融業務全部納入監管，同時支付業務將回歸支付本源，並申設個人徵信公司，依法持牌、合法合規經營個人徵信業務。

螞蟻集團並承諾，將把旗下網路消費信貸產品「花唄」及網路貸款服務「借唄」，全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務。

此外，在阿里巴巴遭「反壟斷」重拳打擊後，官方並未打算收手。路透報導，中國國家市場監督管理總局將擴編，在目前40人的基礎上再增加20至30人。同時，還將大幅提高違反壟斷的罰金。