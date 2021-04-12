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96歲奶奶擺攤賣菜饃暴紅…食客排長龍 網友：別累壞她

中國新聞組／北京12日電
近百歲的老奶奶，忙碌時一站就是好幾個小時。（取材自映象網）
近百歲的老奶奶，忙碌時一站就是好幾個小時。（取材自映象網）

在河南鄭州街頭，一位96歲的老奶奶在深夜擺攤賣菜饃，每晚11時出攤，凌晨5時收攤，堅持了30年。一位網紅跟她買菜饃邊聊天，發現她雖然年齡近百歲，卻頭腦清楚、手腳俐落，一出口就是充滿人生哲理的金句。視頻在網上暴紅，專程來買菜饃的人更是排起長龍，有網友呼籲，「別把老奶奶累壞了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這位奶奶姓張，有兩個兒子一個女兒，自己一個人在鄭州，60多歲開始創業擺攤，已擺了30年。她每天夜裡11時出來擺攤，一到凌晨5時收攤回家，然後騎著三輪車去幾公里外的早市買菜。下午睡四個小時，開始準備夜裡擺攤用的食材。

96歲的煎餅奶奶因為菜饃用料實在又不時說出勵志「金句」走紅網絡。（取材自央視）
96歲的煎餅奶奶因為菜饃用料實在又不時說出勵志「金句」走紅網絡。（取材自央視）

網紅問奶奶這麼大年齡為什麼還出來擺攤？她說擺攤並非生活所迫，是自己想做點事，「人老了也應該有個價值，一天到晚吃飽，打牌打麻將，我覺得那不是個事兒。對自己身體不好，對下一代的影響也不好」。

有人問老奶奶為啥這麼大年紀不在家裡歇著，她說，「人老了也應該有個價值，一天到晚吃...
有人問老奶奶為啥這麼大年紀不在家裡歇著，她說，「人老了也應該有個價值，一天到晚吃飽，打牌打麻將，我覺得那不是個事兒。對自己身體不好，對下一代的影響也不好。」 （視頻截圖）

關於如何做好菜饃，她說，「怎麼樣好吃，怎麼讓人家吃著舒服。我既然鑽到這裡面了，我必須把這個事弄好」。談到賺錢很辛苦，奶奶說，「只要是正道，就沒有容易掙的錢；要不是正道，再容易的錢也不容易」。

老奶奶的菜饃用料實在。（取材自映象網）
老奶奶的菜饃用料實在。（取材自映象網）

網紅感嘆奶奶「比好多年輕人都努力」，奶奶卻說「年輕人正是發憤圖強的時候，老年人應該向他們學習」。

一番充滿智慧的言論讓網友直誇，「聽老奶奶一席話，確實活得比任何人都通透」、「自己老了也要像奶奶一樣，做自己喜歡的事」、「這才是少年心性呢」。

奶奶火了，來買菜饃煎餅的民眾也排起長隊，有網民形容「好像看到拉麵哥走紅的場景」。...
奶奶火了，來買菜饃煎餅的民眾也排起長隊，有網民形容「好像看到拉麵哥走紅的場景」。（視頻截圖）
老奶奶正在製作菜饃，許多民眾等著購買，也有人拿手機直播。（取材自映象網）
老奶奶正在製作菜饃，許多民眾等著購買，也有人拿手機直播。（取材自映象網）
老奶奶正在製作菜饃，有民眾拿手機全程直播。（取材自映象網）
老奶奶正在製作菜饃，有民眾拿手機全程直播。（取材自映象網）

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