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直播間「一口氣吃4隻扒雞」 網紅副縣長升官了

中國新聞組／北京12日電
山東省濟南市商河縣副縣長王帥曾經當吃播推銷商河的扒雞。（取材自齊魯網）
山東省濟南市商河縣副縣長王帥曾經當吃播推銷商河的扒雞。（取材自齊魯網）

「一口氣吃4隻扒雞」的網紅副縣長王帥近日升官，2019年底，時任商河縣科技副縣長的王帥因「在線帶貨」，還在網路直播間模仿「李佳琦」並喊網友「寶寶們」的視頻引起很多網友轉發。

山東省濟南市商河縣政府網站日前更新信息顯示，原任商河縣政府科技副縣長的王帥已經擔任縣委常委、統戰部部長。

據濟南時報當時的報導，聖誕節前夕，名為「黃河王小帥」的短視頻帳號發布一條帶貨視頻，視頻中，他模仿李佳琦推薦著商河皇家扒雞。「Amazing！偶買噶！買它！……」一隻商河扒雞，在他的視頻裡簡直不能再好吃。網友連連點讚：「這個縣長好親民」。他是山東濟南商河縣副縣長王帥，一名80後博士。

王帥在接受採訪時稱，「我挺喜歡吃扒雞的，（視頻中）一口氣吃了4隻，吃到第4隻時也有點撐了」。

當時，這條視頻引發不少的關注。王帥回應稱，「最開始，我們就知道網路上各種聲音都有。一方面是說我不務正業，直播不是縣長該做的事，縣長應該解決大問題；還有人質疑作秀。我希望大家不要把關注點放在我身上，要放在商河和商河的產品上，商河廣大的地域和百姓身上，要熱愛商河和商河的產品，我們就是店小二」。

齊魯網報導，「剛開始直播的時候感覺不適應這個角色，站在那兒沒什麼話說。跟網友也互動不起來，一直在尬聊。網友留言說這個縣長不太專業。」王帥說，那次下播以後，他就一直在研究直播的套路和直播的技巧。隨著直播次數的增多，技巧的學習和經驗的不斷積累，現在的王帥面對鏡頭，已經可以發揮自如了。

有網友說，「縣長為了流量，辛苦胃了」、「吃播加油」。但有網友批評，「不是要禁吃播喝播嗎，還升官了」、「以後用吃播喝喝播搞統戰？」有人讚，「厲害」、「沒有什麼比民生更重要」、「不管是否作秀，只要是真心為民做事的就是好領導」。

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