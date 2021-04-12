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中國多地傳強制打疫苗 衛健委：不准一刀切、不能強制

記者賴錦宏／北京12日電
中國國家衛生健康委員會11日強調，必須堅決糾正多地強制要求全員接種COVID-19疫苗的狀況。圖為上海虹口區一座橋上，掛著呼籲民眾接種疫苗的標語。(中央社)
中國國家衛生健康委員會11日強調，必須堅決糾正多地強制要求全員接種COVID-19疫苗的狀況。圖為上海虹口區一座橋上，掛著呼籲民眾接種疫苗的標語。(中央社)

中國國家衛健委11日表示，近期個別地方接種工作出現簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。新冠肺炎疫苗接種應接盡接，並不等於一刀切，地方單位不應強制要求全員接種。此外，國家衛健委公布，截至10日，中國各地共接種新冠病毒疫苗1億6447.1萬劑次，總接種劑次數量為全球第二。

據澎湃新聞報導，國家衛健委新聞發言人米鋒在國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出，個別地方接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。

對於全球疫情再次反彈，中國邊境城市瑞麗也出現聚集性疫情，米鋒強調，提示外防輸入、人物同防仍是當前疫情防控的重中之重。中國目前正在應接盡接、按梯次，對重點人群，重點地區、重點城市加快推進疫苗接種。

國家衛健委疾控局副局長吳良有則在發布會上公布，截至4月10日，中國各地共接種新冠病毒疫苗16447.1萬劑次，總接種劑次數量為全球第二。

吳良有說，近期疫苗接種主要圍繞重點地區、重點人群開展，優先確保全國疫情發生風險高的口岸城市、邊境地區、大中型城市，以及發生過聚集疫情的地區，推進接種工作，重點人員包括冷鏈從業人員、醫療衛生人員等，目前疫苗接種工作進展順利。

吳良有說，目前，新冠病毒疫苗接種工作進展順利，各地也積累了良好的工作經驗，比如北京市對全部接種疫苗的機構和單位貼上綠色標識，對接種比例不同的社區和樓宇給予不同的顏色編碼，有效調動了群眾接種疫苗的積極性；上海市網格化推進疫苗接種，分步、分塊、分類在區域內全覆蓋開展摸排登記。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則指出，雲南瑞麗市的疫情較複雜，它位於邊境線，疫情涉及到外國感染者，特別是對他們的流行病學調查較困難，為防控措施增加難度；瑞麗市的地理位置和社會經濟活動，令輸入疫情的風險較高，瑞麗市已啟動全民疫苗接種，是對市民的保護。

疫苗 疫情 中國

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