中國專家吳尊友：疫苗接種達七、八成才可群體免疫

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（中新社資料圖片）

「中國 疾控中心」流行病學首席專家吳尊友指出，新冠疫苗 需要接種比率達到人群的70%、80%，才能產生群體保護效果，這也是為什麼全球各國都在大力推廣疫苗接種的原因。至於智利大規模接種疫苗後病例不跌反升，吳尊友說這是因為該國未達到接種率。

中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶接受央視專訪則指，中國要建立免疫屏障，可能需要10億人以上接種新冠疫苗，接種率越高，免疫屏障形成就越牢固，接下來我們還有一段路要走。

另據中新網報導，國務院聯防聯控機制新聞發布會11日在北京舉行。吳尊友表示，從世界衞生組織新冠疫情 的信息更新中可以看到，智利的疫情從去年12月份到今年4月份一直處於上升階段：去年12月初，每日報告數大約在2000例左右，到今年4月初，每日報告數達到了8000。智利從2月份開始在全國範圍內推廣疫苗接種，到4月初至少接種一針次的人數占到了總人口的25%，但這個比率還達不到控制疫情所需要的疫苗接種率。

吳尊友說，群體免疫對不同傳染病所需要的接種率臨界值是不一樣的，傳染性越強，需要接種的比例越高，傳染病越弱，需要的接種率就比較低。比如新冠肺炎，它需要接種比例達到人群的70%、80%，才能產生群體保護效果。如果接種率達到10%、20%、30%，甚至40%，只能起到個體保護，不能產生群體免疫。當有傳染源傳入時，還會發生流行。「這也是為什麼全球各個國家都在拚，大力地推疫苗接種，都要趕在秋冬季下一個流行高峰來臨前，實現群體免疫接種率需要的覆蓋率。」

王華慶則說，大家如果把接種疫苗往後拖，那我們的免疫屏障永遠建立不起來，我們想摘掉口罩的願望可能就不能成為現實，如果大家接種得快可能這個屏障就會早一天到來，我們就可以早點恢復到過去正常的生活。

新京報報導，有外媒引用專家的觀點，稱中國疫苗最大的問題是抗體依賴性增強效應，也就是說一部分人接種疫苗以後，如果感染新冠病毒身體免疫會加重病情，對此，科興稱在全球已經累計接種接近1.3億劑次，均沒有觀察到疫苗的抗體依賴性增強效應。

香港經濟日報報導，智利政府再批出新一款中國研發新冠疫苗應用，康希諾生物公布，由康希諾研發的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體，商品名稱為「克威莎」），獲智利公共衛生研究院（ISP）的緊急使用授權。智利早前已大規模接種中國科興生物疫苗，而外電引述智利大學研究指，若只打第一劑科興疫苗沒辦法預防染疫，對新冠疫苗保護力只有3%。