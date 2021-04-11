到中國看巴黎鐵塔、獅身人面 這些山寨建築以後不准蓋

河北石家莊一處主題樂園裡，原尺寸複製了人面獅身像，一度引來埃及抗議。 （路透資料照片）

想看艾菲爾鐵塔、獅身人面像不用出國！為了吸引遊客，中國 各地不乏模仿建築，時而引起讚嘆、或是因醜化被嘲諷。現在官方出手，表示要嚴控新增、遏制濫建「山寨文物」。

根據中國國家文物局網站，國家文物局、文化和旅遊部8日聯合發布「關於堅決遏制濫建山寨文物之風的通知」，指出一些地方為了吸人眼球、招攬遊客而打造山寨文物，部分甚至涉嫌醜化、異化文物，造成不良文化影響。

這份通知要求，要深刻認識山寨文物造成資源浪費、訛傳歷史文化、破壞自然與文化風貌等負面影響，旗幟鮮明反對濫建山寨中國和外國文物，特別是世界文化遺產、全國重點文物保護單位等重要歷史古蹟。

在具體作法上，通知指各級文物行政部門要嚴管嚴控新增這類建築，加強源頭管理，及時叫停可能造成醜化、異化文物的專案。各省級相關部門將展開排查，發現粗製濫造山寨文物、訛傳歷史、虛假宣傳、誤導公眾認知的，及時督促整改並報告相關情況。

過去十幾年間，中國已經累積許多模仿國內外知名地標的建築，目的通常是增加遊客或為房地產增加吸引力，這種行徑除了登上外媒，境內媒體也多次報導反思。

居住在美國 的博斯克（Bianca Bosker）2013年撰寫的「誰把艾菲爾鐵塔搬到中國？」（Original Copies: Architectural Mimicry in Contemporary China）一書，認為造成這種風氣的原因很多，像是：傳達對西方美好生活的夢想、炫富或是創意性改造。

書中舉例的山寨國外建築包括：廣東省複製被列為世界遺產的奧地利村莊哈爾施塔特（Hallstatt）、杭州的複製版艾菲爾鐵塔與凡爾賽宮的噴泉、河北省仿造的人面獅身像等。

北京 青年報則曾經在報導中列舉中國國內的山寨建築，像是：廣西「八字嶺長城」模仿北京八達嶺長城，山西太原曾出現模仿的圓明園十二獸首，安徽太湖景區內建起山寨兵馬俑群；而在陝西寶雞、遼寧綏中、重慶等多地都出現了山寨版天安門。

近期惡名昭彰的山寨建築出現在中國貴州省獨山縣，當地曾是「國家級貧困縣」卻耗資人民幣22億元建造一座仿古建築，被稱為「山寨紫禁城」。