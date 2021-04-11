滴滴出行傳祕申請美IPO 估值千億美元

滴滴出行傳已經祕密遞交美國IPO申請。（路透）

網路叫車平台「滴滴出行」傳出已經秘密遞交美國 IPO申請，尋求透過美國公開上市獲得700億到1千億美元估值，之前知情人士指出，滴滴出行正從銀行尋求15億美元的債務融資，希望在赴美IPO之前擴大火力。

新浪財經報導，分析人士表示，本輪15億美元融資之後，滴滴出行將追隨其他共享經濟公司的腳步，尋求上市。例如，今年2月，東南亞網約車巨頭Grab完成了其首個優先擔保定期貸款 安排，由於投資者興趣濃厚，該貸款規模還從最初計畫的7.5億美元上調至20億美元。

知情人士9日透露，滴滴出行已向美國證券交易委員會（SEC）秘密繳交首次公開招股（IPO）的文件，上市計畫目標是募資數十億美元。

滴滴出行計畫本月秘密繳交IPO申請，最早7月在紐交所上市，可望成為近年來中國企業在美規模最大的IPO案。並已委託高盛和摩根史坦利為此次IPO的主承銷商。

而目前滴滴出行正加緊努力，擴大其在自動駕駛等具有戰略重要性行業的影響力。

滴滴出行和上述銀行代表未對此給予任何回應。

在川普（Donald Trump）政府時代，由於在美股 上市的中國瑞幸咖啡發生財務造假案，加上美中關係陷入低潮，美方對上市中企的監管及IPO審查都趨於嚴格，甚至出現將中企逐出美股的傳言。而滴滴能否順利在美股上市，被認為是這一緊張關係能否解凍的指標之一。