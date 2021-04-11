房產業互撕 58同城控貝殼找房「2選1」壟斷

姚勁波公布了貝殼找房實施二選一的證據。姚勁波還曬出的疑似貝殼找房與渠道商簽訂的合同。（取材自21世紀經濟報導）

58同城和貝殼找房又互撕了！58同城CEO姚勁波昨發微博指，貝殼壟斷，他呼籲國家應依反壟斷罰款貝殼找房40億，並建議將此罰款打入國家公積金賬戶，以降低公積金貸款利率減輕老百姓買房負擔。

對此，貝殼找房回應：自創立起，貝殼堅持依法經營，完善合規體系，以科技驅動行業良性發展。

21世紀經濟報導，姚勁波在微信 朋友圈貼出兩張圖片，指是貝殼找房實施「二選一」的證據。圖片顯示，在太原地區，貝殼找房所控制的「獨家」新房房源排在其新房頁面之首，且用紅色字體標註房價 為上漲之勢，而非獨家房源則排名靠後，房價也相對平穩，姚勁波並且曬出的疑似貝殼找房與渠道商簽訂的合同。

據報導，同是作為居住服務領域的服務商，安居客被視為貝殼找房最大的競爭對手。兩方在2019年曾為了房源及發布圖片互告上法院，貝殼並索賠1億元。由於商業模式類似，貝殼一度遭遇58同城、安居客等房地產 平台公司的聯合抵制。

針對姚勁波對貝殼的指控，經濟參考報報導，有關房地產行業存在壟斷並非首次提出。今年兩會，全國政協委員、房天下董事長莫天全提案指出，應預防部分城市已逐漸形成開發及中介機構高市場占有率的壟斷格局，對房價穩定產生不良影響。

報導指出，景暉智庫首席經濟學家胡景暉表示，與其他行業不同，房地產業屬於地域性很強的行業，在單個城市或區域具有較高占有率，會對當地房地產市場產生影響。他表示，隨著占有率的提高，這些機構便會擁有絕對的壟斷地位和話語權，自然而然掌控了定價權，帶來超額定價。胡景暉指出，這是近兩年出現「天價」渠道費、二手房交易佣金比例大幅提高的主因。

除價格影響外，胡景暉還強調，應警惕企業獨大所掌控數據安全性。他認為，個人房產數據不僅包括個人姓名、電話、身份、工作、資金狀況等隱私信息，在VR時代，包括房產坐標甚至房子整體架構等信息一旦發生數據洩露，風險可想而知。

北京金訴律師事務所主任王玉臣，壟斷問題在房地產行業中均已存在，他也表示，房地產行業的壟斷趨勢及其帶來的房價不穩，甚至「綁架」全行業利益。