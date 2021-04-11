要學生「叫我小鄒就行」 南方醫大副教授招生信息暴紅

南方醫科大學公共衛生學院心理學系副教授、碩士生導師鄒來泉的招生信息，在網路上廣為流傳。(取材自澎湃新聞)

「領軍學生叫我『小鄒』就行，如果不喜歡我的研究方向，我可以改；拔尖學生可以直呼我名，具體研究方向可以商量；優秀學生最好是稱呼我為『老師』；骨幹學生要叫我『老師』…」近日，南方醫科大學公共衛生學院心理學系副教授、碩士生導師鄒來泉的招生 信息，在網路上廣為流傳，這位副教授也因此暴紅。

澎湃新聞引述微信 公號「科學網」報導，在上述招收調劑碩士研究生信息（已經刪除）中，鄒來泉不要求學生特別優秀，「但你要是天賦異禀，畢業之前把我培養成了教授博導，我當然會更開心」、「如果臉皮比較厚，只過四級也可以」、「上午9時之前最好不要聯繫我，沒課的話，一般都還沒起床」。關於課題組氛圍，鄒來泉表示，「要是學生之間為了加深感情，偶爾吐槽吐槽我也可以，別讓玻璃心的我知道就好」、「你們感情不太順的話，跟我傾訴也不錯，我會專門騰出時間帶著一顆八卦 的心細細傾聽」。

曾有媒體聯繫了鄒來泉，想了解關於其帶學生的更多故事，但他以「自己指導學生經驗有限」為由婉拒。

上述招生信息走紅後，發布推文的微信公號「化學感覺與精神健康實驗室」也受到網民關注。

據報導，在2020年9月該公號發布的「化學感覺與精神健康實驗室(鄒來泉課題組)招收推免碩士研究生1-2名」一文中，作者就提到，「今年各大心理學牛校推免生招生力度極大，大膽猜測我今年招收到推免生的希望渺茫。抱著試一試的心態！萬一有學生在『北大、北師大、華師和（南方醫）』這四個選項，反覆糾結，艱難地放棄了我…至少有這麼一次離牛校那麼近」、「目前我們有不太充足的經費，本著『再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育』的崇高理念，我不會剋扣研究生補貼，社恐的我也努力去談了些MRI合作，基本可以確保實驗開展。」筆調十分風趣。

報導指出，「有梗」的導師不止鄒來泉一人，西南交通大學代彬教授的個人主頁也屢被提及。

目前，他自我介紹為「脾氣暴躁，直男癌晚期」，並稱，本人科研屌絲一枚，電子科技大學本科畢業（專業：電子信息科學與技術），上海交通大學取得碩士和博士學位（專業：計算機系統結構），長期從事信息論和信息安全方向的研究，成果寥寥，但十分熱愛自己所研究的東西。將來希望所招收的研究生同學能比較幽默、開朗，期待將你帶進痛苦的信息論世界。