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天價破巨頭壟斷 中國監管這劍實砍互聯網

記者戴瑞芬
市場監管總局10日以涉嫌壟斷行為對阿里巴巴集團處以182億天價罰款。圖為阿里巴巴集團北京總部大樓外景。（中新社）
市場監管總局10日以涉嫌壟斷行為對阿里巴巴集團處以182億天價罰款。圖為阿里巴巴集團北京總部大樓外景。（中新社）

阿里巴巴被天價重罰，影響大嗎？其實影響不大。阿里去年第四季淨利潤就高達人民幣780億元，這次處罰人民幣182億元，不過是季度盈利不到1/4。但是，震懾力不容小覷。

這是中國國家層面第一次對反壟斷出手如此大張旗鼓，重罰背後透露「互聯網反壟斷」是真的來了。

這一劍看似砍向阿里，實則是針對互聯網行業，要破除巨頭壟斷格局。互聯網巨頭掌握著技術和大資料，當資本不再受國家引導約束，政府就必然會出手了。官方監管轉變，也透露出國家層面對市場監管在手段上要求更加高了，所以對阿里等互聯網公司出手，實際上是國家監管的戰略升級。

對阿里巴巴而言，其實未嘗不是個利好，因為處罰終於落地，這也意味螞蟻集團的整改可能也快了。

從去年12月螞蟻集團A、H股上市觸礁、阿里被要求整改，阿里巴巴股價跌跌不休，近五個月市值跌去2千億美元，如今利空出盡，可能也是阿里股票回暖的開始。

螞蟻集團去年上市被監管緊急叫停，官方核心考量就是防範化解重大風險，而重中之重更是防控金融風險。

當年放行阿里普惠金融的前重慶市長、財經專家黃奇帆就指出，螞蟻集團是透過高槓桿操作的融資模式。「槓桿不受限制，市值規模過大，導致整個金融鏈條拉得過長，很可能成為整個系統的不定時炸彈。」

為了上市，螞蟻金服改名螞蟻集團，但螞蟻仍難以擺脫金融和科技屬性並存，尤其螞蟻累積的大數據技術優勢，容易隱匿關聯交易，從而規避金融監管。

這次官方重罰阿里，主要著眼規範阿里資訊披露的真實性及有效性，維護市場秩序及投資人利益，強化法制保障。

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