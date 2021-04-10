「尋找屍體的人」揭殯葬黑色鏈 弱勢、乞丐成替死鬼

廣東汕尾要求全市火化率達到100%，當地人為逃避火葬而鬧出的事件不在少數。（視頻截圖）

中國 多年來在大部分地區推行強制火葬，但一些較相信風水的小鎮，仍有人為了能土葬不惜掉包屍體，甚至因此殺人，與殯葬業者形成黑色產業鏈。近日一篇報導披露此事後，很快在網上被刪文。

中央社報導，搜狐新聞極晝工作室日前刊發報導「尋找屍體的人」，文章內容反映出迷信、體制漏洞與社會弱勢者的不幸，很快就被刪除，但在一些自媒體帳號下，仍能找到此文。

文中描述廣東省陸豐市一名老人生前表明不想火葬，2017年過世後其家人出資人民幣10萬7000元（約1.6萬美元）辦成此事。過程中，當地替人載靈柩的瘸腿司機殺害一名智障拾荒者，將他的屍體與有錢的老人掉包。

根據今年1月網上公開的一份判決書，這名瘸腿司機叫黃松斌，事情發生在2017年3月，而他在2019年11月被捕。2020年底二審裁定，維持一審原判：黃松斌以故意殺人罪被判處死刑，緩期兩年執行，他殺人提供「客戶」屍體的所得人民幣9萬元也被追繳。

據報導，不同於中國許多城市，廣東省陸豐祖祠與土地公廟香火鼎盛。當地販售紅白喜事用品的店家說，聽過許多老人的遺願，要「全須全尾地進行土葬」，他們深信死後火化是粉身碎骨，不能庇護 後代子孫，不能順利轉世。

中國在1997年實施「喪葬管理條例」，除了少數民族及少數地區，全面推行火葬，最主要的原因是隨著人口增加、耕地稀缺。

陸豐所屬的汕尾市一直沒有嚴格執行此政策，是全省殯葬目標管理考核倒數第一名，直到2012年，汕尾強制禁止土葬、禁止出售棺木。但許多人仍選擇偷埋私葬，或為逃避火化而掉包其他動物或人的屍體。中國裁判文書網上，至少有4起相關案例都發生在陸豐。

報導說，掉包的屍體大多是無主認領，多是流浪漢、乞丐、獨居老人 ，「弱勢、貧窮的人群是鏈條上任人宰割的一環」。

居民「渴望土葬」的願望反而促使執法者收賄。報導指出，2017年陸豐有居民曾檢舉，為了能「偷梁換柱」，聯繫鎮上殯葬改革負責人後對方竟索價6萬元。他並表示，鎮上家境好的死者都是用類似方法得以土葬。

在最新這起報導中，死者家屬出錢，聯繫上殯儀館工作人員、殯儀館司機，後者找上遊手好閒的黃松斌，表明需要一具頂替的屍體。

黃松斌開著車，在路邊觀察搭訕後，將中年智障男子林少仁拉上車，最後強行灌酒到對方不省人事，直接裝進棺木封死。

林少仁雖然智障，但家人都很關愛他；其父親在兒子失蹤後病情加重，最後一次赴廣州尋人未果後，返家十幾天就過世。

在放棄尋人後，家人以為林少仁遇到了意外，沒想到他會成為一起故意殺人案的受害者。他的骨灰最後被黃松斌扔進墓園門口的棚寮中，和其他無主屍骨一同下葬。

在報導刊出後，網上出現「名為被殺害後頂替富人火化男子家屬」的聲明，表示至今還沒有得到兇手家屬和買主的一句道歉，兇手被判死緩，買主家人沒有被起訴，「作為受害者家屬我們感到非常不甘心」。