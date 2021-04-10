2高校爭地鐵站名掐架殃幼兒 逼對方40教職工子女退學

為爭奪鄰近地鐵站命名，陝西科技大學要求旗下幼兒園勸退40名西安工業大學的教職工子女。（取材自封面新聞）

陝西西安地鐵14號線一站點被命名為「西安工業大學站」，結果引發西工大的鄰居陝西科技大學不滿，認為兩校相距甚近，何以自己校名不獲取用。兩校「劍拔弩張」下，陝科大日前更出「奇招」，要求旗下幼兒園勸退40名西工大教職工子女，這種「高校掐架、幼兒遭殃」的情況隨即引起輿論關注，央視狠批做法是有辱斯文、貽笑大方。

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香港 01報導，位於西安北郊未央大學城的兩校原本相安無事，一方還會幫助另一方解決教職工子女入托問題，不過近期陝科大對地鐵14號線在學府路一站命名為「西安工業大學站」感到不滿，例如有陝科大學生認為，該站西北出站口就位於該校南門外100米處，然而站名卻只含一路之隔的西工大校名，讓他無法接受。

兩校位置相距甚近。（取材自澎湃新聞）

於是，陝科大與西工大協商，希望站名中能夠加上該校字樣，然而不果。之後，陝科大竟公開拍板，上月下旬要求旗下蒲公英幼兒園園長通知園內40名西工大教職工子女退園，理由是該校多次與西工大協商地鐵站 命名事宜未妥，而西工大校方明確表示子女入托自行解決，因此陝科大決定下達退園指示。

事件引起央視關注，稱此新聞一曝出，兩所高校無一贏家，都貼上了不清爽、不大氣的標籤，批評拿幼兒園小朋友撒氣是官僚中帶著幼稚，偏狹中又有刻薄。該文續指，為自己爭取利益沒有錯，以校名命名地鐵站台既方便師生又可助力宣傳，好處多多，但這絕對比不上謙遜恭讓、踏實低調的好名聲。

此次兩大高校因地鐵站命名之爭並非個案，各地地鐵站名之爭時有發生。

據封面新聞報導，2015年，河南丁樓村和河南工業大學就曾掀起站名之爭。丁樓村民和河南工業大學都向地名辦提交意見，最終「河南工業大學站」勝出。但丁樓村的部分村民顯然不願意接受這樣的結果，2016年底，丁樓村村名將地鐵站上的「河南工業大學站」用寫有「丁樓站」的貼紙覆蓋。

深圳地鐵12號線其中前進二路路段擬規畫為臣田站，但鳳凰崗居民表示，曾有相關文件中這一路段地鐵站名為「鳳凰崗」站，且地鐵施工大部分路段都該社區範圍，理應用「鳳凰崗」站。而臣田村居民並不認可，依據命名規則，臣田站當之無愧。