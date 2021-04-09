做核磁共振被「忘了」 河南翁困艙裡20分

河南周口某醫院外，掛著「磁共振」的招牌。（視頻截圖）

河南一名68歲邵先生到醫院做核磁共振檢查，結束後卻遲遲沒有被放出，被困在檢查艙內苦等20分鐘，只好自己拿下頭罩「像蚯蚓一樣倒著出來了」。沒想到一出來卻看見3名工作人員在滑手機 ，他氣得投訴媒體，最後院方取得邵先生諒解，並對核磁共振室全員處分。

綜合媒體報導，這起醫療疏失發生在河南周口市，邵先生日前到醫院做核磁共振檢查，結束時卻不見醫師把他放出，他在裡面待了20多分鐘後心想，「我不能困死在這裡吧！死得也太沒有尊嚴了」，於是他慢慢地把頭罩去掉了，像蚯蚓一樣倒著出來了。

出來之後，邵先生敲核磁共振室的門，沒有人搭理他。他就跑到窗邊看，原來有一男兩女三個人正在那裡聚精會神地玩手機，看到有趣的地方還在嘻笑不已。

醫院核磁共振室主任最初不承認是工作疏失，僅表示3名工作人員都是實習生，稱「工作人員就是忘掉了」。

不嚴謹的態度讓邵先生痛批工作人員失職，一點責任心都沒有，「如果當時醫師下班，不知道裡面還有人，把門關上走了，這後果不堪設想啊！」他氣得投訴媒體。

消息曝光後，醫院方向邵先生賠禮道歉取得諒解，並將核磁共振室全院通報處分，相關科室被扣罰2000元，值班醫師被警告，給涉事的實習生清退處分。