我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠破56萬死 1億7487萬人已打疫苗

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

公婆花半年種千株向日葵辦夢幻婚禮 媳：嫁對了

中國新聞組／上海9日電
婚禮現場，千餘株向日葵格外美麗。（取材自紫牛新聞）
婚禮現場，千餘株向日葵格外美麗。（取材自紫牛新聞）

有位網友日前在抖音上分享了自己結婚的故事，公公婆婆為滿足她的願望，花費半年在婚禮現場種植了一畝多地的草坪和上千株向日葵，打造了一場童話般的夢幻婚禮。視頻中，綠油油的草坪、滿地的向日葵、鮮豔的彩旗和氣球，一對新人臉上洋溢著幸福的笑容。她感動地說，「有這樣的公公婆婆很幸福，我覺得自己嫁對人了」。

婚禮現場。（取材自紫牛新聞）
婚禮現場。（取材自紫牛新聞）

紫牛新聞報導，這位網友名叫張曉艷，她與丈夫都在南京從事地鐵建設相關的工作。她說婚禮是去年10月在丈夫老家山西朔州舉辦的，因為婚禮是全家人的大事，所以公公婆婆想在村裡熱鬧一下。

公公張德文在種植向日葵。（取材自紫牛新聞）
公公張德文在種植向日葵。（取材自紫牛新聞）

為了滿足兒媳的心願，兩位老人借來了騾子把土地整平，然後撒上草籽、挑水澆地。他們還畫了圖紙，清晰地標明有325平方米的草坪和473平方米的向日葵。公公說，向日葵剛開始長勢還不錯，但草坪裡長出了不少雜草，兩位老人徒手拔野草，每次都要用兩天時間才能把雜草清乾淨。

婚禮現場的一家人。（取材自紫牛新聞）
婚禮現場的一家人。（取材自紫牛新聞）

婚禮前一天，老家突然降溫，向日葵都被霜打了，有的變黑了。好在親戚好友一起來幫忙，在院子裡掛滿了彩旗和拉花，小院變得喜慶起來，配上向日葵還是十分美麗。

婚禮結束不久，小倆口回到南京工作，婆婆仍經常拍照發給他們，讓他倆「雲觀賞」向日葵。張曉艷則擔心二老為了花叢過度勞累，所以總是囑咐他們，「不要幹重活」。

婚禮現場，兒媳給公婆敬茶。（取材自紫牛新聞）
婚禮現場，兒媳給公婆敬茶。（取材自紫牛新聞）

地鐵 抖音

上一則

12港人1個富 港千萬富翁逆勢成長 51.5萬人創新高

下一則

普洱成搖錢樹…西雙版納農戶放火剝皮 毀林種茶

延伸閱讀

沉浸式梵谷數位展 6月中到夏樂展出

沉浸式梵谷數位展 6月中到夏樂展出
負面傳聞不斷 林依晨罕發長文：我不卑微，他也不渣

負面傳聞不斷 林依晨罕發長文：我不卑微，他也不渣
特斯拉勁敵 純電野馬車將亮相

特斯拉勁敵 純電野馬車將亮相
敏感時刻李克強訪NIKE供應商 網：唱白臉與中央同套路

敏感時刻李克強訪NIKE供應商 網：唱白臉與中央同套路

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光