公婆花半年種千株向日葵辦夢幻婚禮 媳：嫁對了

婚禮現場，千餘株向日葵格外美麗。（取材自紫牛新聞）

有位網友日前在抖音 上分享了自己結婚的故事，公公婆婆為滿足她的願望，花費半年在婚禮現場種植了一畝多地的草坪和上千株向日葵，打造了一場童話般的夢幻婚禮。視頻中，綠油油的草坪、滿地的向日葵、鮮豔的彩旗和氣球，一對新人臉上洋溢著幸福的笑容。她感動地說，「有這樣的公公婆婆很幸福，我覺得自己嫁對人了」。

婚禮現場。（取材自紫牛新聞）

紫牛新聞報導，這位網友名叫張曉艷，她與丈夫都在南京從事地鐵 建設相關的工作。她說婚禮是去年10月在丈夫老家山西朔州舉辦的，因為婚禮是全家人的大事，所以公公婆婆想在村裡熱鬧一下。

公公張德文在種植向日葵。（取材自紫牛新聞）

為了滿足兒媳的心願，兩位老人借來了騾子把土地整平，然後撒上草籽、挑水澆地。他們還畫了圖紙，清晰地標明有325平方米的草坪和473平方米的向日葵。公公說，向日葵剛開始長勢還不錯，但草坪裡長出了不少雜草，兩位老人徒手拔野草，每次都要用兩天時間才能把雜草清乾淨。

婚禮現場的一家人。（取材自紫牛新聞）

婚禮前一天，老家突然降溫，向日葵都被霜打了，有的變黑了。好在親戚好友一起來幫忙，在院子裡掛滿了彩旗和拉花，小院變得喜慶起來，配上向日葵還是十分美麗。

婚禮結束不久，小倆口回到南京工作，婆婆仍經常拍照發給他們，讓他倆「雲觀賞」向日葵。張曉艷則擔心二老為了花叢過度勞累，所以總是囑咐他們，「不要幹重活」。