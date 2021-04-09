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不好用、不能用… 河南農村廁所革命過三年 竟成擺設

中國新聞組／北京9日電
河南農村廁所改革完之後閒置多年，門、牆、屋頂皆已陳舊。（取材自央視）
河南農村廁所改革完之後閒置多年，門、牆、屋頂皆已陳舊。（取材自央視）

中國農村廁所革命改造計畫已經進行多年，並取得一定的成效。但近日卻收到群眾反映「廁所不好用、不能用」，還出現廁所長期閒置成擺設的情形。實際走訪河南永城農村廁所，沖水器不能用，便盆和化糞池間沒有連接管，甚至用手就能掰斷屋頂石棉瓦。

央視報導，代王樓村三年前進行農村廁所改造工程，但剛進村口就看到馬路邊兩個已經廢棄不用的廁所。部分廁所頂部的石棉瓦已風化，用手輕輕一掰就斷裂，也有的塑料化糞池蓋子一踩就碎。

村民說，廁所水量太小，根本沒法清潔廁所。而且一到冬天，天氣冷，水管就凍住了。所以改造的這個廁所早就成為擺設。這些蹲便器、沖水器、管道和安裝在地下的黑色大塑料桶，也就是化糞池都由村裡免費配發。但磚塊、水泥、沙子，包括廁所改造時的挖坑、安裝等是村民自己掏錢修建的。

這位村民抱怨，三年前修建廁所時，村幹部曾告訴村民，自己改造廁所後政府會發放500人民幣的廁所改造補貼。但廁所改了三年了，村民們一直也沒領到過政府的補貼，還要自己花錢挖坑、抽糞，否則只能自己動手掏。

村民無奈表示，這兩年，他在改造的蹲便器旁邊，自己用磚頭和塑料桶另外搭建了一個老式的茅坑，又回到了廁所改造之前的狀態。

當地農業部門表示，代王樓村改造廁所的驗收與監督，恰恰沒有被主管部門抽檢到。而改造廁所的補貼，當地政府發放了15個村，唯獨代王樓村沒有發放到位。

詢問了多個部門，均沒有得到解釋。但官方網站上卻記錄著「永城在廁所革命上先行先試，率先作為，已取得明顯成效」。

廁所頂部的石棉瓦已風化，用手輕輕一掰就斷裂。（取材自央視）
廁所頂部的石棉瓦已風化，用手輕輕一掰就斷裂。（取材自央視）

中國 農業部

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