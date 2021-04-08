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女遊客抱貴賓犬新疆看狼 狗跌入坑遭7匹狼咬死

中國新聞組／北京8日電
一名女遊客到新疆「野狼谷」觀賞狼群時，失手讓抱著的貴賓狗掉入柵欄內，貴賓狗當場遭7匹狼圍攻撕咬致死。（視頻截圖）
一名女遊客到新疆「野狼谷」觀賞狼群時，失手讓抱著的貴賓狗掉入柵欄內，貴賓狗當場遭7匹狼圍攻撕咬致死。（視頻截圖）

一名女遊客日前帶著一頭貴賓狗到新疆「野狼谷」觀賞狼群，女遊客抱著牠湊近柵欄看一眼，不料途中失手導致貴賓狗掉入柵欄內，當場遭七匹狼圍攻撕咬致死。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事件發生在新疆昌吉回族自治州，該名女遊客日前帶著貴賓狗到「野狼谷」遊玩，從觀景台由上往下觀賞狼群，距離約有2、3米高。

觀景台的柵欄高度大概到胸部，該名女遊客想讓貴賓狗「見見世面」，抱著讓牠湊近看一眼，不料貴賓狗疑受到驚嚇，抓了一下女遊客，導致女遊客鬆手，貴賓狗頓時落入狼群中。

目擊者指出，初時看到七、八匹狼在圍攻一隻小動物，一開始還以為是活雞，仔細看才發現居然是一隻貴賓狗。貴賓狗遭狼群撲咬，當場發出慘叫，遊客見狀也尖叫連連。最後，貴賓狗不幸死亡，但未遭分食，而是被一隻狼奪走獨占。

貴賓狗掉入柵欄內，瞬間遭狼群撲咬，當場發出慘叫。（視頻截圖）
貴賓狗掉入柵欄內，瞬間遭狼群撲咬，當場發出慘叫。（視頻截圖）

看到這個慘狀，有網友質疑，「遊客怎麼能帶動物進動物園？」「帶就帶吧，自己看不好怎麼不栓根繩子」「狼在哪裡都是猛獸，小心」「這個狗可能一開始以為主人要丟他下去，嚇到了，想求生，結果真的下去了」。

據了解，新疆昌吉回族自治州車師古道一處山谷被稱為「野狼谷」，面積860平米，飼養80多隻狼，品種有西伯利亞黑狼、蒙古狼、草原狼、戈壁狼等。據野狼谷負責人指出，該處的狼參演拍攝過多個電視節目，從而也吸引了眾多遊客前來觀賞。

一名女遊客到新疆「野狼谷」觀賞狼群時，失手讓抱著的貴賓狗掉入柵欄內，貴賓狗當場遭...
一名女遊客到新疆「野狼谷」觀賞狼群時，失手讓抱著的貴賓狗掉入柵欄內，貴賓狗當場遭7匹狼圍攻撕咬致死。（視頻截圖）

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