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新品種壁虎 現蹤2476米高山…棲息地世界最高

中國新聞組／北京8日電
金江壁虎。（取材自紅星新聞）
金江壁虎。（取材自紅星新聞）

中科院成都生物研究所兩棲爬行動物學研究團隊日前公布新品種的壁虎，這隻「金江壁虎」發現於金沙江中段四川及雲南交界地帶的乾熱河谷，是目前已知分布海拔最高的壁虎屬物種（2476米）。該研究近期發表於國際著名兩棲爬行動物學期刊「亞洲兩棲爬行動物學研究」。

紅星新聞報導，金沙江流域位於中國西南山區，是生物多樣性的熱點地區之一，也是長江流域森林生態系統最集中、最脆弱的地區之一。

2019年到2020年，生態環境部委託中國環境科學研究院組織開展橫斷山南優先區域生物兩棲和爬行類調查項目。中國科學院成都生物研究所謝鋒研究員帶隊，在沙魯里山系地區開展為期兩年的調查。

團隊在四川省巴塘縣南部調查，訪問當地藏族老鄉，老鄉突然對壁虎的照片顯得很有興趣，並表示家貓在夜間抓了很多這類動物。引起了團隊的注意，隨後夜間在老鄉家前溪流岩壁上發現了幾隻壁虎。幾乎同時，江建平研究員帶領的一支青藏高原科考隊伍在雲南德欽金沙江河谷也發現了該壁虎。

據研究，金江壁虎為一個獨立的進化分支，與粗疣壁虎Gekko scabridus互為姐妹群。金江壁虎與粗疣壁虎的遺傳分化顯著，ND2遺傳距離達9.9%–12.2%。

金江壁虎為已知全球分佈海拔最高的壁虎屬物種，據調查顯示，其分布範圍集中在金沙江乾熱河谷地帶，遇見率較高，多棲息於河谷的灌叢和石縫間，在建築物上也曾發現，所發現的雌性遠多於雄性。由於在8月已經見到當年出生的幼體，推測其繁殖期在5-6月。

金江壁虎的生存環境。（取材自紅星新聞）
金江壁虎的生存環境。（取材自紅星新聞）

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