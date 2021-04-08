養3弟妹壓力大 20歲杭州女跳河 現實版「我的姐姐」

杭州一名20歲女子跳河企圖自殺，所幸民警及時趕到將其救起。（取材自都市快報）

杭州一名20歲劉姓女子跳河企圖自殺，所幸警察 及時趕到將其救起；劉女獲救起透露其長年獨自打工養活兩個妹妹及一個弟弟，因壓力太大不止一次想過自殺，警察則力勸她要珍惜生命。消息曝光後，網民心疼不已，並表示這是正在熱映中的「我的姐姐」現實版。

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綜合中國 青年報、香港01報導，民警日前接獲報案，指「有一個女的跳河了！已經暈在水裏了」。趕到現場後，看到一名身穿藍色上衣淺色牛仔褲的女子在河面上漂浮著，半個身子泡在水裏；民警隨即下水救人，幸好女子所在的位置靠近岸邊，在群眾的幫助下，大家連拉帶拽終於將女子成功救了上來。

民警邱昌明及現場輔警從大橋的護欄翻了過去，連拉帶拽把女子拉回了岸邊。（取材自中國青年報）

劉女透露她是雲南宣威人，很小的時候父母就分開了，而且離她而去。她有兩個妹妹和一個弟弟，最大的妹妹也才12歲，家裡只剩下祖父母，於是她十多歲就擔起了養家餬口責任。

女子稱，她賺不了多少錢，自己也過得艱難。現在她在杭州一家商場賣衣服，一個月只有幾千元，她這次想不開是覺得生活壓力太大了，她受不了。女子又表示，她不止一次想過自殺，又展示兩隻手腕上數十道刀疤，有的傷痕還很新，令人怵目驚心。

邱警官看到小劉的遭遇心疼不已，一邊安慰著她一邊鼓勵她要珍惜生命。（取材自中國青年報）

民警得悉女子的身世後對女子表示：「你也要量力而行，按照你的能力去掙錢，沒有過不去的坎，好不好？但不要輕易的把自己的生命不當回事，生命只有一次，所以一定要珍惜...」

有網民提出，希望政府相關機構和社會也幫幫劉家姊弟四人。據澎湃新聞報導，杭州市公安 局下城區分局政治處工作人員表示，目前區婦聯已經在對接了。杭州市下城區婦聯工作人員表示，劉女現在情緒不穩定，暫不接受捐助。