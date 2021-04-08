「怎麼關？」特斯拉車內攝像頭爭議 蔓延多家中國車企

有的車輛攝像頭安裝在駕駛方向盤上。(取材自知乎)

特斯拉 車內攝像頭產生的隱私 爭議蔓延至多家車企，北京 日報記者調查，聚焦電氣化和智能網聯領域的新勢力蔚來、小鵬，以及部分燃油車車內也設置了攝像頭，其中蔚來「車主手冊」中明確介紹了車內攝像頭的位置、監測功能和關閉方式。

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北京日報報導，去年大熱的特斯拉Model 3車型，在車內後視鏡上方設置了一枚攝像頭。特斯拉在車主手冊裡對車內攝像頭進行了介紹。手冊告知了該攝像頭的位置，不過沒有具體說這個攝像頭的功能，只是說處在「尚未激活」的狀態。

而記者調查發現，車內設置攝像頭，其實並非特斯拉一家。

以蔚來為例，車主手冊中明確介紹了車內攝像頭的位置、監測功能和關閉方式。同時，在隱私政策裡，專門針對車內攝像頭，對功能、收集信息的範圍、目的進行了介紹。

另一家新勢力小鵬的P7車型車身攝像頭多達14顆，其中P7車內方向盤上方設置了一枚攝像頭。不過目前，P7的官網配置介紹和用戶手冊並未介紹這枚攝像頭以及其用途。

對於攝像頭數據的收集範圍的提示，體現在特斯拉的「隱私政策」裡。根據隱私政策，車主同意特斯拉收集的數據主要為非個人可識別的圖像和短視頻片段，目的是為了更好地改善自動駕駛功能。

此次特斯拉車內攝像頭引發的輿論風波，反映出車內隱私安全保護有待規範的行業痛點。而要規範這一問題，或許應該首先對車內活動是否為個人隱私做出明確界定。

車主張先生表示，車企應該對車內攝像頭的用途有詳盡的描述，並且告知用戶如何關閉。這將更有助於打消車主對隱私洩露的顧慮。