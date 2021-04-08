特斯拉車內「高清」畫面監控 網民大驚「侵犯隱私」

特斯拉車內監控視頻，畫面清晰。（視頻截圖）

「特斯拉 車內攝像頭高清畫面」話題在6日登上微博熱搜，由於車內畫面過於清晰而且一覽無遺，引發了侵犯隱私 權的質疑。特斯拉官方首次承認，這是監控車內駕駛員的手段，但在北美以外地區並沒有開啟該功能。官媒則批特斯拉「車內涉及到的隱私不是你想採，就能採！」

來源：YouTube

特斯拉日前被曝FSD（Full Self-Driving全自動駕駛套件）可在車主自動駕駛時進行監控，特斯拉首席執行官馬斯克表示這是通過特斯拉的車內攝像頭，對車輛駕駛員監控，並稱將收回一些車主的FSD beta版的試用權限，理由是這些車主使用FSD beta時開車不專心。這是特斯拉官方首次承認，通過車內攝像頭來監視駕駛員。引發中國 網民質疑侵犯隱私。

為了查看車內攝像頭的監控效果，特斯拉黑客大神「綠神」，近日提取到特斯拉車內攝像頭的拍攝畫面，分享了兩段白天和夜晚的拍攝效果。

從視頻中可以看出，白天車內攝像頭記錄的視頻畫面，清晰度和色彩豐富度都超出不少人的預期，車內的人員乘坐情況，基本上都能夠查看的一清二楚。

不過後視鏡殼體，阻擋了一部分攝像頭的視角，並且只能查看到車內駕乘人員的動作、姿態，但是操作細節仍不能記錄的到。而且，後車窗的畫面，同樣不能監控的到。

儘管特斯拉中國表示，所有中國市場上的特斯拉用戶車輛均未開啟車內攝影，也不涉及FSD Beta測試。但仍有不少消費者表示對隱私侵犯的擔憂，畢竟車內是相對一個私密的空間，如果有一個攝像頭對著自己，雖然口頭承諾不會開啟偷偷監控，可還是會覺得不夠自在。

且由於畫面過於清晰，有網民質疑，司機自己可以保留或者刪除這個視頻嗎？還是只是回傳他特斯拉自己的服務器？

對此，特斯拉回應，駕駛室攝像頭目前在北美以外的市場並沒有激活。即使是在美國，車主也可以自由選擇是否開啟使用。特斯拉配備了全球領先安全等級的網絡安全體係以確保用戶隱私保護。

特斯拉引發的隱私權疑慮，官媒也發聲批評。新華視點評論指出，車內安裝攝像頭或許客觀上在保證駕駛人和車輛安全等方面可以帶來不少便利，但無論是什麼程度的便利，都絕不能以隨意讓渡個人隱私和信息為代價，「車內隱私不是你想採就能採」。有關車內攝像頭的安裝、啟用，特斯拉應說清楚。