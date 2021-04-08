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1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

打疫苗送冰淇淋優惠 北京商家出奇招、人潮馬上來

記者林宸誼／綜合報導
北京麥當勞祭出已接種新冠疫苗的人有資格獲得冰淇淋「買一送一」優惠奇招。圖為北京麥當勞1月開始販售「油潑辣子聖代」，網友自製版本。（取材自微博）
北京麥當勞祭出已接種新冠疫苗的人有資格獲得冰淇淋「買一送一」優惠奇招。圖為北京麥當勞1月開始販售「油潑辣子聖代」，網友自製版本。（取材自微博）

中國正在採取多種策略，以實現規模宏大的新冠疫苗接種目標，讓接種人數在6月底達到5.6億人，也就是總人口的40%，其中北京麥當勞祭出已接種新冠疫苗的人有資格獲得冰淇淋「買一送一」優惠奇招，人們在大黃色麥當勞冰淇淋卡車前排起了隊。

紐約時報報導，中國新冠疫苗接種率已大幅增長，過去一周裡，中國平均每天接種約480萬劑次疫苗，比上個月大部分時間裡的平均每天約100萬劑次高出許多，專家表示希望達到每天1000萬劑次，以實現6月的目標。

北京的一名陳姓女大學生表示，大約一周內就接到了學校輔導員打來兩次電話，「他們說是自願的，但如果你不打疫苗，他們就會一直給你打電話。」

知名呼吸道疾病專家鍾南山日前表示，中國正處於一個非常關鍵的時刻，到那個時候，所有國家都接種得很好了，中國反而是無免疫的，那是很危險的。

伴隨這些警告而來的，是大規模的宣傳活動和大量的消費主義誘餌，在北京的購物區王府井，到處都能看到向接種了疫苗的人打折的商品。

一家樂高門市為接種者免費提供一套用來組裝小雞從蛋中孵出的積木；一個街頭攤販在推銷打九折的茶葉；一家國營照相館甚至打出了婚紗照的打折廣告。

推銷活動似乎在一個疫苗接種中心起了作用，人們在一輛停在外面的大黃色麥當勞霜淇淋卡車前排起了隊，購買「買一送一」的冰淇淋。

在重慶，一家公司通知要求，沒有基礎病的18至59歲的員工需在4月底前接種疫苗，否則將被「追究責任」，但通知沒有詳細說明。

海南省海口市的一則政府通知表示，新冠疫苗接種率低於85%的公司將受到警告，並可能被「停業整頓」。

一些社交媒體用戶抱怨，強迫接種限制了他們的選擇權，但疫苗專家、曾在上海疾病預防控制中心工作的免疫學家陶黎納認為，以公共衛生的名義實施一些懲罰性措施是合理的。

疫苗 中國 北京

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