小米新LOGO方變圓 網嘲被騙錢 雷軍：看2年就習慣

小米創辦人雷軍(右)在直播中稱小米新LOGO年輕又時尚。（視頻截圖）

小米 創辦人雷軍上月宣布，小米啟動新LOGO，外框由方形變圓形。新LOGO由日本大師原研哉所設計，歷時3年完稿。然而，不少網民認為新舊LOGO太相似，更覺得花費200萬人民幣（約30萬美元）找名設計師設計完全不值，甚至建議雷軍「報警」。

來源：YouTube

綜合綜體報導，小米集團6日舉行11周年線上直播節目，當晚8時，雷軍在「雷軍抖音直播第三季」中，回應近期網友關注的議題，包含小米造車與新LOGO。

雷軍坦言，剛開始他也不習慣新LOGO，「全網都建議我立刻報警、被騙了」。他指出只要仔細看原研哉的設計就能發現，雖然乍看只是方形變圓形，實際上包含字體、字間距都做了很多微調，也確立了「小米橙」的色號，並且有了小米字母 拼音的LOGO，未來將用於手機 機身。

小米在十周年發布會上宣布正式更換LOGO，從原有的正方形變成橢圓形。據悉，這個新LOGO找來國際級平面設計大師原研哉設計，創作歷時3年，設計費用為200萬人民幣。原研哉也在發布會上為新LOGO發表長達5分鐘的演說，解釋創作靈感由來。

不過由於新舊LOGO差異太小，很多網民直言看出不有甚麼分別，但雷軍覺得一個成熟的成功品牌，改LOGO只能小改。

雷軍坦言，他三年前第一次看到設計稿的時候也有點不習慣，「大師跟我說，你看七天看習慣之後就好了，我真的看了七天，還是不習慣，後來一看看了兩年，（到了）去年我覺得這個（新）LOGO還是挺好的。」雷軍覺得，新LOGO有新氣象，顯得年輕、高級和時尚，所以又用了一年的時間「仔細修一修」，於今年3月正式發布。

對於這次新LOGO引起的討論，有專家認為，這是一場典型的網路行銷。這次事件中，小米僅僅用了人民幣200萬元，就達到了全民認知和全網熱議，堪稱是把「性價比」做到了極致的案例。