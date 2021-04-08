我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

小米新LOGO方變圓 網嘲被騙錢 雷軍：看2年就習慣

記者羅印冲／綜合報導
小米創辦人雷軍(右)在直播中稱小米新LOGO年輕又時尚。（視頻截圖）
小米創辦人雷軍(右)在直播中稱小米新LOGO年輕又時尚。（視頻截圖）

小米創辦人雷軍上月宣布，小米啟動新LOGO，外框由方形變圓形。新LOGO由日本大師原研哉所設計，歷時3年完稿。然而，不少網民認為新舊LOGO太相似，更覺得花費200萬人民幣（約30萬美元）找名設計師設計完全不值，甚至建議雷軍「報警」。

來源：YouTube

綜合綜體報導，小米集團6日舉行11周年線上直播節目，當晚8時，雷軍在「雷軍抖音直播第三季」中，回應近期網友關注的議題，包含小米造車與新LOGO。

雷軍坦言，剛開始他也不習慣新LOGO，「全網都建議我立刻報警、被騙了」。他指出只要仔細看原研哉的設計就能發現，雖然乍看只是方形變圓形，實際上包含字體、字間距都做了很多微調，也確立了「小米橙」的色號，並且有了小米字母拼音的LOGO，未來將用於手機機身。

小米在十周年發布會上宣布正式更換LOGO，從原有的正方形變成橢圓形。據悉，這個新LOGO找來國際級平面設計大師原研哉設計，創作歷時3年，設計費用為200萬人民幣。原研哉也在發布會上為新LOGO發表長達5分鐘的演說，解釋創作靈感由來。

不過由於新舊LOGO差異太小，很多網民直言看出不有甚麼分別，但雷軍覺得一個成熟的成功品牌，改LOGO只能小改。

雷軍坦言，他三年前第一次看到設計稿的時候也有點不習慣，「大師跟我說，你看七天看習慣之後就好了，我真的看了七天，還是不習慣，後來一看看了兩年，（到了）去年我覺得這個（新）LOGO還是挺好的。」雷軍覺得，新LOGO有新氣象，顯得年輕、高級和時尚，所以又用了一年的時間「仔細修一修」，於今年3月正式發布。

對於這次新LOGO引起的討論，有專家認為，這是一場典型的網路行銷。這次事件中，小米僅僅用了人民幣200萬元，就達到了全民認知和全網熱議，堪稱是把「性價比」做到了極致的案例。

小米 字母 手機

上一則

女博主愛上「男演員」 閃婚後才知老公是「渣男」

下一則

宗教界「聽黨話」 佛學院、道觀祭烈士 天主教學黨史

延伸閱讀

小米新LOGO被嘲「騙錢」 雷軍讚高級時尚：看2年就習慣

小米新LOGO被嘲「騙錢」 雷軍讚高級時尚：看2年就習慣
金雕玉琢 台灣大師吳卿、黃福壽雕刻展

金雕玉琢 台灣大師吳卿、黃福壽雕刻展
馬雲「泰山會」才解散…雷軍聚會 1桌人身家逾2000億

馬雲「泰山會」才解散…雷軍聚會 1桌人身家逾2000億
雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力