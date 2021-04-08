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宗教界「聽黨話」 佛學院、道觀祭烈士 天主教學黨史

中國新聞組／北京8日電
江蘇佛學院寒山學院師生祭掃蘇州烈士陵園 。(取材自菩薩在線)
江蘇佛學院寒山學院師生祭掃蘇州烈士陵園 。(取材自菩薩在線)

中國共產黨今年迎接一百周年慶，中共中央日前宣布多項慶祝活動，圍繞紅色教育及宣傳「跟著黨走」、「聽黨話」的主旋律。在清明節期間，佛、道教多省寺廟、道觀前往烈士陵園掃墓緬懷革命先烈，天主教「一會一團」亦開辦黨史講座，深化不忘初心、牢記使命的紅色精神。

菩薩在線報導，江蘇佛學院寒山學院全體法師學僧5日赴蘇州烈士陵園祭掃革命烈士墓。奏唱國歌、本覺法師致祭詞、學僧敬獻花籃、全體師生瞻仰革命烈士陵園並誦經迴向。在瞻仰期間，學僧清掃英雄墓碑。

江蘇佛學院寒山學院稱將堅定黨的領導，繼承先烈遺志，高舉愛國愛教的旗幟。也將堅持佛教中國化方向，堅持佛學院中國化辦學方向，加強自身建設和人才培養，以實際行動告慰英靈。

除了江蘇佛學院，遼寧、四川、浙江多個佛寺也舉行烈士陵園掃墓活動。福建佛學院與莆田市佛教協會更以「學黨史、感黨恩、跟黨走」為主題，邀請中央社會主義學院學者馮海波講解黨史。

安徽、浙江、青島…各省道教界也組織道士到烈士陵園祭掃，緬懷革命英烈的豐功偉績。

中國天主教愛國會、主教團上月也組職黨史學習教育講座，主題是「百年滄桑創輝煌」。沈斌、劉元龍、郭金才等主教出席，弘揚愛國主義精神，分享共產黨100年重要事件、活動、理念。

山東省天主教兩會組織也在清明期間到濟南大峰山革命紀念館參觀，以愛國教育的實際行動，傳承革命先烈遺志。

中國 教育 兩會

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