勞動價值受肯定！山東全職太太離婚 獲93萬家務補償

山東全職太太離婚獲93萬家務補償，圖為示意圖。（取材自界面新聞/視覺中國圖）

山東芝罘法院日前審理一宗被告為全職太太的離婚案，全職太太最終獲人民幣93萬元（約14.2萬美元）的「家務補償」，肯定全職太太的家務勞動價值。

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央視報導，原告朱男與被告劉女經人介紹相識，婚後育有一兒一女，劉女在生育子女後辭去工作，在家照顧子女，收入靠朱男每月支付固定生活費。朱男稱兩人婚初感情尚可，但劉女婚內出軌，給朱男精神上造成極大痛苦，並且劉女賦閒家中亦不做家務，雙方觀念差異巨大，導致夫妻感情破裂，故狀訴至法院，請求判決離婚。

報導指出，庭審中，劉女否認朱男關於出軌的事實主張，並述稱導致夫妻感情破裂的原因是朱男對其不信任，經常對其實施家庭暴力，動輒打罵，甚至在公共場合也是一言不合就動手。

報導說，在審理過程中，法官要求原告立即停止暴力行為，停止在沒有證據的情況下對被告所謂「出軌」的污衊，並告知其被告在照顧子女、家庭中的重要意義和價值，勸說原告給予被告一定補償。經過法官批評和勸說，原告承認了錯誤，認可了被告的人生價值。

據報導，最終經法官多次主持調解，原、被告雙方達成一致調解意見：雙方均自願離婚；原、被告共同購買的房屋的財產性權益、登記在原告名下的轎車、原告名下銀行帳戶內的全部存款均歸原告所有，原告於2021年1月23日前支付被告上述財產的補償款93萬元；如原告未按期足額支付上述補償款，則原告應立即按照100萬元支付補償款。