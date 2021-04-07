大樓位移 400萬元新屋成違建 合肥業主犯愁

小區樓房發生位移，此為建商發出的通知信。（取材自紅星新聞）

離新房交付只剩兩個月了，合肥望海潮小區的李姓業主卻越發犯愁，起因為小區有三棟樓發生了位移，其中就包括了他的房屋所在的樓棟。與規畫許可證上的要求相比，這三棟樓的樓間距相差了0.81到2.76米。市自然資源和規畫局判定建物未按規畫許可證定位要求建設，屬違法建設。

紅星新聞報導，2019年12月，李男花費400多萬購買了合肥望海潮小區的一處房屋，卻在次年年底被房屋開發商合肥萬達城投資 有限公司告知，樓房在實際施工過程中坐標點發生偏移，致使兩棟（17號樓、18號樓）樓間距由規畫的13.4米變成了10.7米。

該公司對上述情況表示歉意，但是承諾該樓棟符合日照及消防規範要求，不會產生任何安全質量問題。

但李男卻認為，實測距離與規畫許可證上的數據有出入，那麼該樓房就涉及違建，如果不及時整改日後還會有安全隱患。於是，小區部分業主將情況反映至當地自然資源和規畫局、城市管理行政執法局與市政府熱線。市自然資源和規畫局回覆建商未按規畫許可證定位要求建設，屬違法建設，但未給予處理意見或建議，導致區城市管理局無法依法做出行政處罰，無法進一步查處該違法建設。

「誰也沒想到，花400萬買了一個違建的房子，目前我們希望規畫局、城管局儘快出具處罰意見，並組織召開聽證會說明清楚該小區實際情況，並公布處理此事件的整體方案。」李男說，他希望拿到由開發商出具的房屋質量說明，質量相關的承諾及後期長時間的質量檢查及維護方案，以及適當的賠償。