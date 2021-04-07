我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

上海名校優先入學新規 房產證須加小孩名 家長崩潰

中國新聞組／上海7日電
上海「學區房」政策突變令家長措手不及。（取材自大連新聞傳媒集團）
上海「學區房」政策突變令家長措手不及。（取材自大連新聞傳媒集團）

上海華東師範大學第二附屬中學前灘學校（九年一貫制公辦學校，下文簡稱「華二前灘」）近日發布2021年招生新規，想進第一檔排序，要給兒童在房產證上加名字。此公告一出，前灘老業主們紛紛「炸鍋」。

中國經濟周刊報導，華二前灘招生新規與以往最大的區別，就是在「人戶一致」中分了四個檔，其中第一檔要求：「戶主為適齡兒童本人或其父母，且適齡兒童本人為房屋產權人（單獨所有）或適齡兒童及其父母（雙方或一方）為房屋產權人（共同共有）。」

前灘老業主們指出，無論是背負商業貸款還是純公積金貸款，想要在房產證上加子女名字，需要銀行出具同意書，但銀行出具同意書可能性為0。這對大戶型且尚未還清貸款的家長是「毀滅性打擊」，即「想加加不了」。而對無貸款的家庭來說，加子女名字則要交數十萬人民幣稅費。

另一方面，在該招生政策公布後購房的業主，可以在不產生額外費用的情況下往房產證上加子女名字， 可能會「彎道超車」擠掉了部分老業主的第一檔名額。

「華二學區彎道超車立馬第一檔順位！」近期上海前灘中介紛紛打出了這樣的標語。

有業主說：「我們問學校，第二檔父母產證的難道因為你們政策變化，我們就要還幾百萬貸款，花幾十萬稅費麼？學校回覆：『學校沒讓你們去加名字啊』。」

貸款 招生 中國

上一則

毛新宇一家四口現身湖南 祭奠毛澤東

下一則

大樓位移 400萬元新屋成違建 合肥業主犯愁

延伸閱讀

丁真合影張小斐 誇她「從電影裡走出來」

丁真合影張小斐 誇她「從電影裡走出來」
張柏芝自爆上海北京擁豪宅 因「浪姐2」入袋破763萬

張柏芝自爆上海北京擁豪宅 因「浪姐2」入袋破763萬
首日765人完成接種 上海外籍人士開始打疫苗了

首日765人完成接種 上海外籍人士開始打疫苗了
祝中國人「清明節快樂」 英駐上海總領事被批不懂文化

祝中國人「清明節快樂」 英駐上海總領事被批不懂文化

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業