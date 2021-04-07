上海名校優先入學新規 房產證須加小孩名 家長崩潰

上海「學區房」政策突變令家長措手不及。（取材自大連新聞傳媒集團）

上海華東師範大學第二附屬中學前灘學校（九年一貫制公辦學校，下文簡稱「華二前灘」）近日發布2021年招生 新規，想進第一檔排序，要給兒童在房產證上加名字。此公告一出，前灘老業主們紛紛「炸鍋」。

中國 經濟周刊報導，華二前灘招生新規與以往最大的區別，就是在「人戶一致」中分了四個檔，其中第一檔要求：「戶主為適齡兒童本人或其父母，且適齡兒童本人為房屋產權人（單獨所有）或適齡兒童及其父母（雙方或一方）為房屋產權人（共同共有）。」

前灘老業主們指出，無論是背負商業貸款 還是純公積金貸款，想要在房產證上加子女名字，需要銀行出具同意書，但銀行出具同意書可能性為0。這對大戶型且尚未還清貸款的家長是「毀滅性打擊」，即「想加加不了」。而對無貸款的家庭來說，加子女名字則要交數十萬人民幣稅費。

另一方面，在該招生政策公布後購房的業主，可以在不產生額外費用的情況下往房產證上加子女名字， 可能會「彎道超車」擠掉了部分老業主的第一檔名額。

「華二學區彎道超車立馬第一檔順位！」近期上海前灘中介紛紛打出了這樣的標語。

有業主說：「我們問學校，第二檔父母產證的難道因為你們政策變化，我們就要還幾百萬貸款，花幾十萬稅費麼？學校回覆：『學校沒讓你們去加名字啊』。」