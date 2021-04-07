中國發布白皮書：習督戰 減貧提前10年達標

中國發布「人類減貧的中國實踐」白皮書。(取材自澎湃新聞)

中國 國務院新聞辦公室6日發布「人類減貧的中國實踐」白皮書，強調是中共 總書記習近平 「親自指揮、親自部署、親自督戰」，又稱脫貧攻堅戰全面勝利，提前10年實現「聯合國2030年可持續發展議程」減貧目標，「實現了中國人民的千年夢想、百年夙願」。

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綜合媒體報導，該白皮書記錄中國消除絕對貧困的歷程，介紹人類減貧的中國探索和實踐，分享扶貧脫貧的經驗做法。

白皮書指出，改革開放極大促進了中國發展，中國減貧進程加快推進。中國發展進入新時代，中國減貧進入脫貧攻堅歷史新階段。中共18大以來，經過8年持續奮鬥，到2020年底，中國如期完成新時代脫貧攻堅目標任務，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成消除絕對貧困的艱巨任務。

白皮書說，占世界人口近五分之一的中國全面消除絕對貧困，提前10年實現「聯合國2030年可持續發展議程」減貧目標，不僅是中華民族發展史上具有里程碑意義的大事件，也是人類減貧史乃至人類發展史上的大事件，為全球減貧事業發展和人類發展進步作出了重大貢獻。

白皮書回顧100年來中共帶領人民與貧困作鬥爭，特別是中共18大以來，「習近平總書記親自指揮、親自部署、親自督戰，匯聚全黨全國全社會之力打贏脫貧攻堅戰的波瀾壯闊偉大歷程，全景式反映中國減貧事業發展成就和世界貢獻。」

白皮書指出，脫貧攻堅戰對農村的改變是歷史性的、全方位的，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標奠定了堅實基礎。「脫貧攻堅戰全面勝利，中華民族在幾千年發展歷史上首次整體消除絕對貧困，實現了中國人民的千年夢想、百年夙願。」

中央農辦副主任、國家鄉村振興局局長王正譜表示，通過做好建立長效機制、保持政策連續和穩定、強化幫扶、匯聚各方力量、繼續壓實工作責任等五方面工作來防止返貧。目前正在進行梳理，調整、優化和完善現有幫扶政策，逐步由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉村振興平穩過渡，將陸續出台30多項配套政策。