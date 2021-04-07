董明珠拒幫哥走後門被踢出族譜 網讚對得起企業家三字

董明珠曾拒絕幫哥哥走後門被踢出族譜一事，被網友扒出。（視頻截圖）

格力電器董事長董明珠參加綜藝節目「初入職場的我們」後，其直言風格屢屢成熱搜話題。在新一期節目中，她暢談接班人的標準，沒想到她曾拒絕幫哥哥走後門被踢出族譜一事也被扒出，雙方斷絕關係20年後終於和解。網友大讚她「對得起企業家三個字」。

來源：YouTube

中國 基金報報導，董明珠認為接班人不以親屬為關係，也不以朋友為關係，以能力為準。家族企業搞不好的原因，不是家族這個人不行，而是沒有選對人。

對於自己的下一代，董明珠表示，，絕對不會強求他未來要成為一個什麼樣的人，但是有一個底線，也不要求他掙幾個億！但要對社會有貢獻，做一個有良知的人。

該訪談公開後，董明珠此前曾因拒絕幫哥哥走後門被踢出族譜的視頻也被網友翻出來了。

2019年，在格力2019屆大學生入職大會上，董明珠稱曾與親哥20年沒有往來，甚至家譜裡也沒她了。起因是經銷商找親哥哥拿貨，董明珠沒同意，結果收到哥哥的絕交信。

直到20年後哥哥生病後她去探望，兩人才冰釋前嫌。

對此，網友對董明珠的氣魄紛紛點讚，有人問「踢出族譜到底是誰的損失？」、「竟然真的以為移出族譜是對她的懲罰」，也有網友稱「沒有董明珠誰認識你什麼家族」、「族譜可能就是企業和女人發展壯大的絆腳石」。

報導指出，董明珠在節目中回應實習生的問答，也讓人一窺董事長的日常生活。

有實習生問她「董總周末一般幹什麼？」董明珠直言，自己從來沒有周末，周末也是上班，30年沒有休過假。

董明珠稱，自己不是一個會享受生活的人，但是每個人對享受的理解不一樣。她也在微博 寫下「年輕人不要怕累，和實習生們偶爾來場交心局，也是一種放假。」

不久前，董明珠表示格力需要加班，只有加班加點24小時幹才能滿足用戶要求，不能服從組織安排的可以選擇離開。

報導稱，對於格力來說，2020年是一個轉折點，格力過度相信線下經銷商，沒有及時跟上互聯網，造成空調行業務首度被美的超越。被稱為董明珠「左膀右臂」的兩大高管黃輝、望靖東，卻在不到一年的時間裡先後離職。