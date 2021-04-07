中國獎勵打疫苗 送5斤雞蛋、10斤麵粉

北京景山街道出現打疫苗送雞蛋五斤告示。（取材自推特）

中國各地敦促民眾打疫苗 的手法層出不窮，在北京 景山街道，近期出現接種疫苗獎勵五斤雞蛋 的告示，也有的地方獎勵十斤麵粉。據了解，拒絕接種者可謂後患無窮，比如子女今後上學、工作，甚至住房都會受到影響。

自由亞洲電台報導，北京市景山街道發出「領取雞蛋」的告示，前提是居民必須先接種新冠疫苗。告示稱，「為了支持疫苗接種，鼓勵老年人積極接種新冠疫苗。本店為在景山街道接種點進行接種的老年人，提供鮮雞蛋五斤。」

另據網友稱，有些街道向接種疫苗者提供麵粉十斤，而且是專車免費接送。

未接種疫苗的武漢居民高先生說，此前，政府連口罩都捨不得給，現在突然大發慈悲，令人生疑。

也有網友發帖稱，有領雞蛋又領麵粉十斤，又是專車接送，事出反常，必有妖，明修棧道暗度陳倉，都知道他們（政府）向來不做賠本的生意。

據報導，武漢新冠肺炎受害者家屬張海說，各地官員為了完成注射疫苗的政治任務，軟硬兼施，甚至有地方發錢：「打疫苗和子女上學、工作等等捆綁在一起，我感到是特別噁心的行為。」

相比獎勵民眾注射新冠疫苗，強製或威脅等手段，令民眾反感。數日前，海南省萬寧市萬城鎮政府公布所謂五不注意事項，對不接種疫苗的民眾進行懲罰。對拒絕疫苗的民眾採取的「五不」包括，出行交通沒車坐、市場、超市、酒店難進入、按村規民約列入黑榜名單，不得享受政府優惠政策、對今後子女上學、工作、參軍、住房等都會受影響。

報導說，此事引起網友反彈，輿論認為地方官員為了保住烏紗帽，罔顧民意，用盡強製手段。對此，官媒新華社發文，批評類似做法「簡單粗暴」，呼籲地方官員「強制接種疫苗不可取」。

另外，在海南省儋州市人民醫院發通知，稱針對員工拒絕接種疫苗，將啟動嚴肅的問責制，最嚴重的可開除。據報，院方此舉受到員工強烈反對，不得不停止強制措施。

據官媒報導，目前，中國已有5款新冠病毒疫苗獲政府批准使用。