我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

拿命換錢！「喝播」興起海量乾瓶 專家轟比吃播危害大

中國新聞組╱北京7日電
「吃播」現象暫歇，「海量喝播視頻」卻如雨後春筍。（取材自華西都市報）
「吃播」現象暫歇，「海量喝播視頻」卻如雨後春筍。（取材自華西都市報）

幾年前，「吃播」視頻盛行，網上更充斥不少吃播博主、大胃王。直至去年8月，央視點名批評「吃播」直播主浪費糧食及誤導消費後，各大影視平台紛紛出手制止此等現象，相關類別的知名帳號亦遭到下架。然而，以喝酒為主題的「海量喝播視頻」卻慢慢冒出；有專家表示，相比於吃播，喝酒的成癮性和危害更大，用「喝播」賺取流量無疑是「拿命換錢」。

綜合北京日報、澎湃新聞報導，在大多「海量喝播」的影片中，博主似乎分享各種美食，桌上都放滿串燒、海鮮等，只見博主食了幾口飯菜後，接著一口氣喝下一大瓶白酒。不少網民都在影片的評論區中留言，除驚嘆博主的酒量，更擔心博主的身體健康，又稱喝酒不應該當作表演。

此前，有傳媒曾揭發「吃播」作假，同樣地，「喝播」影片中也有人採用了剪輯的手法，被網民質疑是「假喝」，甚至有人提出片中的是假酒，包括將白酒換成蘇打水，威士忌中混合冰紅茶等。報導稱，為了讓網民相信是真酒，不少博主就用「點火」驗證真假，包括用紙巾放入酒中沾濕後點燃，或一邊點火一邊喝下杯中的酒，或將口中的酒噴出點燃。

事實上，喝酒的影片確實能吸引觀眾收看，含有喝酒、拚酒等字眼的影片，播放量明顯比其他影片高出一截。報導指出，為了追求新花樣，有博主發明了「擠壓式」喝酒法，即一手擠壓塑膠瓶，令自己可瞬間喝完一支酒；或將幾升的酒倒入一個大酒杯，挑戰一口氣喝完，或用鼻吸光一瓶二鍋頭。

在大眾的印象中，女性的酒量普遍不高，也不會經常喝酒；因此，一旦有女性能將酒當水飲，甚至能一口氣喝下幾瓶酒，就能激起觀眾的好奇心，更容易吸引到流量。

報導說，對於網上出現的吃播喝播影片，回龍觀醫院酒藥依賴病房主任楊可冰指出，酒容易令人成癮，損害往往是慢性長期，因此喝播的危害性比吃播更大。若「喝播」博主每周都發布4、5條影片，如此高頻率喝酒，而且形成了規律性飲酒，無疑是「拿命換錢」。

視點名批評「吃播」直播主浪費糧食及誤導消費，以「大胃王」為賣點的吃播博主收斂不少...
視點名批評「吃播」直播主浪費糧食及誤導消費，以「大胃王」為賣點的吃播博主收斂不少。（取材自華西都市報）

北京 美食

上一則

成都「藏寶王」 大街小巷藏紅包 4個月送出4000元

下一則

中印邊界又緊張？西藏邊境發布「15禁」通告

延伸閱讀

英研究：AZ疫苗與血栓有關 55歲以下女性接種風險高

英研究：AZ疫苗與血栓有關 55歲以下女性接種風險高
美軍出沒解放軍敏感 中國專家：準備面對美航艦

美軍出沒解放軍敏感 中國專家：準備面對美航艦
兩黨為投票法互鬥 華郵查核事實後給拜登「4個小木偶」

兩黨為投票法互鬥 華郵查核事實後給拜登「4個小木偶」
專家批大華府鬆綁太快加劇疫情 官員：無關聯

專家批大華府鬆綁太快加劇疫情 官員：無關聯

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48
山西小伙張崑瑋的徵友帖，意外在網上炸了鍋。（取材自觀察者網）

網上徵女友被「貌」犯 山西小伙起底…竟是清華大佬

2021-04-03 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業