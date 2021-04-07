拿命換錢！「喝播」興起海量乾瓶 專家轟比吃播危害大

「吃播」現象暫歇，「海量喝播視頻」卻如雨後春筍。（取材自華西都市報）

幾年前，「吃播」視頻盛行，網上更充斥不少吃播博主、大胃王。直至去年8月，央視點名批評「吃播」直播主浪費糧食及誤導消費後，各大影視平台紛紛出手制止此等現象，相關類別的知名帳號亦遭到下架。然而，以喝酒為主題的「海量喝播視頻」卻慢慢冒出；有專家表示，相比於吃播，喝酒的成癮性和危害更大，用「喝播」賺取流量無疑是「拿命換錢」。

綜合北京 日報、澎湃新聞報導，在大多「海量喝播」的影片中，博主似乎分享各種美食 ，桌上都放滿串燒、海鮮等，只見博主食了幾口飯菜後，接著一口氣喝下一大瓶白酒。不少網民都在影片的評論區中留言，除驚嘆博主的酒量，更擔心博主的身體健康，又稱喝酒不應該當作表演。

此前，有傳媒曾揭發「吃播」作假，同樣地，「喝播」影片中也有人採用了剪輯的手法，被網民質疑是「假喝」，甚至有人提出片中的是假酒，包括將白酒換成蘇打水，威士忌中混合冰紅茶等。報導稱，為了讓網民相信是真酒，不少博主就用「點火」驗證真假，包括用紙巾放入酒中沾濕後點燃，或一邊點火一邊喝下杯中的酒，或將口中的酒噴出點燃。

事實上，喝酒的影片確實能吸引觀眾收看，含有喝酒、拚酒等字眼的影片，播放量明顯比其他影片高出一截。報導指出，為了追求新花樣，有博主發明了「擠壓式」喝酒法，即一手擠壓塑膠瓶，令自己可瞬間喝完一支酒；或將幾升的酒倒入一個大酒杯，挑戰一口氣喝完，或用鼻吸光一瓶二鍋頭。

在大眾的印象中，女性的酒量普遍不高，也不會經常喝酒；因此，一旦有女性能將酒當水飲，甚至能一口氣喝下幾瓶酒，就能激起觀眾的好奇心，更容易吸引到流量。

報導說，對於網上出現的吃播喝播影片，回龍觀醫院酒藥依賴病房主任楊可冰指出，酒容易令人成癮，損害往往是慢性長期，因此喝播的危害性比吃播更大。若「喝播」博主每周都發布4、5條影片，如此高頻率喝酒，而且形成了規律性飲酒，無疑是「拿命換錢」。