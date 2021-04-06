我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

字節跳動控印度：凍結帳戶構成騷擾

中國新聞組／北京6日電

據路透看到的一份文件，中國的字節跳動(ByteDance)告訴印度一家法院，印度政府在調查可能的逃稅行為時凍結其銀行帳戶的舉措相當於騷擾，是不合法的。

今年1月，在新德里決定維持針對其廣受歡迎的視頻應用TikTok的禁令後，字節跳動在印度裁員。去年中印邊境衝突後，TikTok被禁用。中國多次批評印度的舉動，並表示懷疑這違反世界貿易組織(WTO)規則。

3月中旬，印度當局下令花旗銀行和匯豐銀行的孟買分支凍結字節跳動在印度運營實體ByteDance India的帳戶，調查該實體的金融交易。針對四個帳戶被凍結一事，字節跳動已向孟買一家法院提出異議。

兩名知情人士說，由於帳戶凍結，ByteDance India的員工均未獲得3月份的薪水。該公司告訴法院，它擁有1335名員工，其中包括外包人員。

在3月25日提交的209頁法院文件中，字節跳動告訴孟買高等法院，當局在沒有任何實質證據的情況下就對該公司採取行動，並且也沒有按照印度法律的要求給予事先通知。

字節跳動認為，「在調查過程中凍結帳戶相當於施加不當脅迫」。這是「對上訴人故意且不當的騷擾」。

印度 中國 TikTok

上一則

騙就一個字…揚州女警自編自唱流行曲防詐騙

下一則

500歲古牡丹上海盛開 明朝董其昌致贈 24代精心養護

延伸閱讀

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」
印度染疫數暴增 單日確診破10萬創新高

印度染疫數暴增 單日確診破10萬創新高
印度疫情嚴峻 寶萊塢明星阿克夏庫瑪確診

印度疫情嚴峻 寶萊塢明星阿克夏庫瑪確診
印度女罹罕病 流「血色」眼淚

印度女罹罕病 流「血色」眼淚

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝