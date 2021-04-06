字節跳動控印度：凍結帳戶構成騷擾

據路透看到的一份文件，中國 的字節跳動(ByteDance)告訴印度 一家法院，印度政府在調查可能的逃稅行為時凍結其銀行帳戶的舉措相當於騷擾，是不合法的。

今年1月，在新德里決定維持針對其廣受歡迎的視頻應用TikTok 的禁令後，字節跳動在印度裁員。去年中印邊境衝突後，TikTok被禁用。中國多次批評印度的舉動，並表示懷疑這違反世界貿易組織(WTO)規則。

3月中旬，印度當局下令花旗銀行和匯豐銀行的孟買分支凍結字節跳動在印度運營實體ByteDance India的帳戶，調查該實體的金融交易。針對四個帳戶被凍結一事，字節跳動已向孟買一家法院提出異議。

兩名知情人士說，由於帳戶凍結，ByteDance India的員工均未獲得3月份的薪水。該公司告訴法院，它擁有1335名員工，其中包括外包人員。

在3月25日提交的209頁法院文件中，字節跳動告訴孟買高等法院，當局在沒有任何實質證據的情況下就對該公司採取行動，並且也沒有按照印度法律的要求給予事先通知。

字節跳動認為，「在調查過程中凍結帳戶相當於施加不當脅迫」。這是「對上訴人故意且不當的騷擾」。